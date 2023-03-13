美元指數大跌0.9% SVB倒閉市場押注Fed暫停升息

與Fed決策息息相關的交換合約顯示，市場下修進一步升息的預期。（路透）

美元指數 周一連三天下跌，回吐今年來漲幅。矽谷銀行（SVB）倒閉之後，市場開始有人押注聯準會（Fed）暫停升息 ，美元兌主要貨幣全面走軟。

隨美國公債殖利率 大跌，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.9%至 103.595。日圓兌美元勁升1.3% 至133.33，而美元兌瑞郎跌1%至0.912。

歐元兌美元上漲0.8%至1.0730；市場定價顯示， 歐洲央行本周升息50個基點的可能性下降。

與Fed決策息息相關的交換合約顯示，市場下修進一步升息的預期，如今預料下半年會有大約三次、每次25個基點的降息。 NatWest Markets與高盛均預計，顧及金融穩定風險，Fed本月不會升息，原本認為會升息50個基點。

野村證券經濟學家預計，Fed下周的政策會議上把基準利率調降25個基點，並停止縮表。

Bannockburn Global首席市場策略師Marc Chandler表示，「對Fed下周升息50個基點的預期已經消散，還有人認為升息25個基點是個未知數」。

美國2年期債券殖利率一度大跌60個基點，跌破3.99%，為去年10月以來最低。

英鎊兌美元漲1.3%至1.2185。

澳幣兌美元漲1.3%至0.6665，而紐西蘭元兌美元上漲1.5%。