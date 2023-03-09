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投資人當心 花旗警告俄國可能「武器化」金屬出口

編譯黃淑玲／綜合外電
俄羅斯一座鋁工廠內，工人正在熔爐前作業。(路透)
俄羅斯一座鋁工廠內，工人正在熔爐前作業。(路透)

花旗集團（Citigroup）對客戶示警，必須留意俄羅斯以鋁、鈀、核子燃料等金屬出口為武器的風險，這些重要原料商品的價格可能因而上漲。

英國金融時報（FT）引述花旗的分析報告指出，由於這些金屬不可或缺，廣泛運用於工業與能源生產，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，都沒有被西方國家列為出口制裁對象，但若俄國自行限制出口，將震撼大宗商品市場。全球供應鏈會被打亂，製造業與汽車業生產出現問題。其中有些金屬俄羅斯的產量占全球約四分之一。

花旗歐洲、中東及非洲地區（EMEA）商品研究主管雷頓說，「俄羅斯可將武器化金屬出口」，「這可能導致這些金屬價格飆高」。這項最新警告，與花旗先前對俄烏戰爭對商品市場影響的較保守看法，形成鮮明對比。

莫斯科當局迄今都還沒暗示有意減少金屬出口的計劃，但已減賞對海外的能源供應。去年俄羅斯減供歐洲天然氣後，引發歐洲的能源危機，莫斯科上月又宣布國內石油減產約5%。

雷頓指出，俄羅斯先是天然氣、最近是石油，都是針對大項目。他說：「隨著戰爭衝突持續，你會環顧四周然後說：下次是什麼？」

鋁材兩周前已開始被捲入這場衝突。美國以俄國入侵烏克蘭與國安疑慮為由，對進口自俄羅斯的鋁材課徵200%關稅，但到目前為止，還沒有其他西方國家跟進。

許多產業主管相信，西方世界始終避免制裁俄羅斯金屬，因為對製造業至關緊要，也很難找到替代來源。俄羅斯的鈀金產量占全球25%，幾乎多數產量都外銷；俄國也供應約15%的全球貿易鋁材，精煉白金的產量也占全球的將近11%。

世界白金投資協會研究主管史德克表示，對白金族群金屬、特別是用於汽車業者來說，現實就是能取代俄羅斯供應的足夠替代來源。

部分西方企業已開始自我設限，避免使用俄羅斯原料，造就鋁和鎳出現「非俄」產品的溢價行情。

俄羅斯 俄國 石油

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