Fed本月擴大升息成定局 僅這件事可阻升2碼

聯準會（Fed）主席鮑爾7日在國會作證時釋出「鷹派」訊息，表示近來經濟數據強勁，抗通膨任務未竟其功，本月升息2碼（0.5個百分點）的可能性重新浮上檯面。歐新社

聯準會（Fed）主席鮑爾 7日在國會作證時釋出「鷹派」訊息，表示近來經濟數據強勁，抗通膨任務未竟其功，本月升息 2碼（0.5個百分點）的可能性重新浮上檯面。分析師認為，接下來只有一種發展，可能讓Fed打消把升息幅度從1碼擴大至2碼的念頭。

鮑爾7日在國會作證時表示，自1月31日至2月1日上次利率決策會議結束以來，美國一連串經濟數據比預期強，顯示Fed政策「並未縮得太緊」，這意味「還必須繼續緊縮」。

本月21日至22日聯邦公開市場操作委員會（FOMC）再度登場，屆時Fed決策官員打算把利率升得多高、升得多快，將取決於會前發布的幾項關鍵數據。

鮑爾在參議院銀行委員會作證時也親口說：「在FOMC開會前，還會發布兩、三項非常重要的數據可供我們分析。」他表示，如果「數據整體而言顯示加快緊縮實有必要，我們會準備加緊升息步調」。言下之意是，若這些關鍵數據仍「熱」，Fed準備恢復一口氣升息2碼。

SGH總經顧問公司分析師杜伊（Tim Duy）認為，鮑爾7日的發言綜合觀之，已為Fed持續升息到觸及6%的水準鋪路。目前Fed的政策利率為4.50%~4.75%。他說：「鮑爾不會既打開升息0.5個百分點之門，卻又無意在3月FOMC會議上貫徹實施。」

杜伊說：「現在，唯有數據弱得令人訝異，才會阻止那種結果發生。」

以下是預定在3月21日前出爐的美國重要經濟數據，數據強弱將影響FOMC利率決策：

1. 非農就業 報告，10日（本周五）公布

在上次FOMC會後公布的美國1月非農就業報告顯示，1月就業人數暴增51.7萬人；不過，平均工資增速減緩，稍稍減輕強勁就業市場助長通膨的顧慮。

美國勞工部即將公布2月非農就業報告，經濟學家估計2月新增就業人數20.3萬人，比1月數據大幅降溫；但他們預估平均時薪年增幅可能回升到去年12月所見的4.8%，那將遠高於3.5%，即Fed認定與2%通膨目標相符的成長步調。

鮑爾7日強調，通膨要消退，先決條件是勞動力供應吃緊的情況必須紓緩。他也表示，這波升息循環不至於導致失業率累計升幅比12月估計的1個百分點高出很多。

經濟學家估計，2月失業率可能從1月的3.4%小幅攀升至3.5%。

2.消費者物價指數，14日（下周二）公布

勞工部勞動統計局（BLS）也將公布2月消費者物價指數（CPI），在美國是最廣獲關注的通膨指標。經濟學家預測，2月整體CPI月增率可能為0.4%，比1月的0.5%趨緩，但仍遠高於Fed的目標--若要達成Fed通膨目標，據分析師估計，CPI月增率平均要低於0.2%才行。

分析師將特別關注「剔除住房類（housing）的服務通膨」，這部分占整體CPI的比重超過50%，至今景氣仍「熱」，即使產品類通膨已明顯降溫。

3.零售銷售，15日（下周三）公布

雖是初步估計數字，但經濟學家預期，美國2月零售銷售增速可能減緩至0.2%，比1月的激增3%大幅趨緩。

消費者支出撐起美國三分之二的經濟，Fed升息的目的，就是為減緩消費者及企業的需求與支出，進而壓抑通膨。但目前並不清楚，零售銷售究竟要趨緩到什麼地步，才會被Fed視為「充分降溫」。

4.通膨預期，17日（下周五）公布

密西根大學去年6月公布的數據顯示，較長期消費者通膨預期高得超出預期，使Fed如臨大敵，促使Fed決定一口氣提高利率0.75個百分點，是去年四次升息3碼的第一回，也導致1980年代以來最猛的一波升息循環。

密大下周五公布的最新通膨預期調查，也可能再度成為左右未來利率路徑的關鍵事件。

最近的數據顯示，一年期通膨預期從1月的3.9%升到4.2%，五年期通膨預期仍位於2.9%~3.1%區間的底部（過去19個月有18個月是如此）。鮑爾與其同僚除了緊盯市場反映的通膨預期外，也正密切關注密大這項數據。

鮑爾7日說，倘若通膨持續頑固不屈，那麼到某個時點，消費者和企業「將認為通膨將居高不下，那就會變得更自我延續」。