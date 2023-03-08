鮑爾鷹聲意外嘹亮 利率升抵「6%陰影」籠罩華爾街

Fed主席鮑爾7日出席國會聽證會時，展現意外強硬的鷹派立場。（美聯社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日出席國會聽證會時，展現意外強硬的鷹派立場，表明若經濟數據依然強勁，準備加快升息 步伐、維持在高檔利率 更久，促使華爾街開始評估Fed利率高峰攀抵6%的可能性，投資 人也從事「通膨交易」，減碼風險資產，轉抱美國公債或現金。

鮑爾在出席聯邦參院銀行委員會聽證會時表示，最近的經濟數據「比預期還強」，「利率的終點水準可能高於原先預估」，「如果整體數據顯示加快緊縮是必要的，我們會準備加快升息步伐」，暗示他願意進一步壓抑經濟成長，以壓低通膨。

面對國會議員質疑升息衝擊市井小民生計，鮑爾也未退縮，強硬反問：「如果我們捨棄我們的職責，讓通膨持續高於6%，勞工大眾會過得比較好嗎?」他說，未能壓制通膨的「社會成本非常、非常高」，同時警告「自我實現」通膨心態的風險。

他還明確表示，Fed決策官員本月可能會提出更高的利率預測，若數據支持，準備在下次會議（就是下周的22~23日）再度「大幅升息」。Fed目前政策利率區間為4.5%~4.75%，去年12月提出的「利率點狀圖」顯示，官員預估利率高峰為5.1%。

鮑爾也駁斥壓低通膨會讓失業率飆升至10%以上的說法，表示Fed已看到控制住通膨、同時「不會對勞動市場造成重大影響」的「路徑」，他還同意民主黨議員的主張，也就是企業獲利降低，有助降壓低通膨。

這些談話不只讓市場預期3月升息2碼的可能性升高、甚至擔心會升3碼，也開始調高對Fed這波升息循環的終點利率預估。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預估Fed下周升息2碼的機率為75.7%，利率市場則顯示，投資人預期利率高峰為接近5.6%。

貝萊德全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）認為，「Fed必須提高聯邦資金利率到6%，接著維持在這個水準很長一段時間，以放緩經濟並降低通膨到接近2%，有合理的可能性」。高盛則調高對Fed終點利率的預測1碼，提高到5.5%~5.75%區間。

富國銀行新興市場策略師麥卡納（Brendan McKenna）說，維持利率在較高水平更久，是基本情境，如果這種情境成為現實，新興市場可能會受影響。

基於利率可能升到更高的預期，華爾街近來已轉抱「通膨交易」，之前受惠於通膨減緩題材的股市和公司債等風險資產，漲勢動能減弱，交易員現在尋求美國公債或現金這些避風港。交易平台Tradeweb也說，用於規避通膨風險的通膨交換衍生性商品，2月的平均每日交易量比1月增加23%。

LGIM美國公司美國固定收益策略主管伍德塞德表示，正在減碼企業債，青睞美國公債等無風險資產，是未來幾個月投資「利率更高更久」題材的方式一。

全球總體投資策略業者The Macro Compass執行長沛卡提羅說，傳言指出，避險基金產業客戶有「濃厚興趣」想過選擇權等商品，押注Fed正測利率將在12月前升抵6%以上。