美國會衰退？ 美中難脫鉤？聽聽馬士基CEO怎麼說

馬士基執行長柯文勝接受巴隆周刊訪問，暢談對全球經濟前景的看法。 路透

若想從企業高管口中瞭解全球經濟的現況，航運巨頭馬士基的執行長柯文勝（Vincent Clerc）是不二人選。

巴隆周刊（Barron's）上月28日在巴塞隆納世界通訊大會（MWC）場邊，訪問柯文勝對全球經濟前景、美中緊張情勢等的看法，下為編整後的訪談節錄。

巴隆問：美國經濟是否即將陷入衰退？

柯文勝答：美國的消費力道仍保持強勁，美國和歐洲衰退的可能性正在降低，尤其是美國。當地的各項就業 數據是絕佳的領先指標。若你看好就業市場、也有工作，就更有可能花錢，但若你看壞就業市場，會擔心飯碗不保。

因此只要就業市場維持強勁，（這似乎是現在的情形），衰退的風險也隨之下降。

我們希望聯準會（Fed）等央行在通膨更盤根錯節前，共同打擊通膨氣焰。好消息是，至少有部分跡象顯示通膨壓力似已緩解。

問：中國重啟經濟是否能防止全球衰退？

答：有許多關於中國重啟後、將刺激消費力道回溫的理論，但我們尚未見到這種情形。這兩年來所累積的儲蓄，可望引發被壓抑的消費需求。在經濟活動更熱絡後，情況將趨於正常。全球衰退風險下降的前景，取決於中國的復甦力道，這可能成為下半年的重大題材。

問：美中緊張情勢，是否預示了新經濟冷戰的爆發？

答：儘管美國對中國加徵的關稅行之有年，但去年對中國的貿易逆差也創下新高，因此美中仍在進行貿易。我們看到美中的衝突點包括部分戰略性材料、半導體等物資，但雙方似乎對交易服飾、鞋子、居家修繕用品沒什麼意見。美國的消費者需要在貨架上看到這些產品，中國如今有可製造這些產品的工廠。

問：中國仍是世界的工廠和關鍵供應商？

答：供應鏈 比一般人了解的還長。已經沒有哪家製造商能從取得原物料到製造出最後成品一手包辦，都要靠上下游廠商互相合作。供應鏈都已垂直整合，不論是家具製造還是服飾生產，都是如此。

目前確實見到有些產品逐漸分散到如越南 等地生產，但也見到像是蘋果等業者不容易找到跟中國有同樣程度的規模和專業的替代產地，因此轉移生產確實正在發生，但不是以大家以為的那種速度在進行。

問：海運費率不斷下降，馬士基的疫後策略為何？

答：許多客戶打算從空運改走海運，因為碳足跡和成本考量。需求突然暴增時，通常會傾向選擇空運，以便跟上客戶的需求，但庫存過剩時就會見到一些人改走海運。我預估幾年後空運的占比會比今日所見還低。