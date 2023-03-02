Lazard視台積電為首選股之一 與波克夏大減持背道而馳

知名基金管理公司Lazard Asset Management視台積電為首選股之一。（路透）

規模1840億美元的知名基金管理公司Lazard Asset Management表示一直在積極買入台積電股票 ，而巴菲特旗下的波克夏 稍早之前披露已大幅減持對台積電的持股。

對台積電態度大轉彎，對於以「買入並持有」策略聞名的波克夏而言較罕見，該公司2月15日披露已減持86%所持台積電股份，確切原因不得而知。彭博資訊計算顯示就在三個月前，波克夏持股價值約50億美元。

波克夏的代表並未回應有關該交易的置評請求。Lazard拒絕透露自波克夏公布減持消息以來該公司是否增加了台積電的頭寸。

不過，根據彭博匯編的數據，Lazard的投資組合管理子公司當前對台積電的持股，就市值而言，為其新興市場股票投資組合中第二高。

定價不當

Lazard駐紐約的新興市場負責人James Donald在波克夏新聞傳出一周後對彭博表示，台積電是他的首選股之一，他近來擴大加碼，因為「現在股票錯誤定價比以前更嚴重」。

他提及該公司的本益比——現已降至約13，先前一度是兩倍多，相較下股本報酬率超過30%。Lazard從2006年開始買入這支股票，差點在幾年前該股估值開始顯得泡沫過多時撤出。

Donald說：「我們一度非常接近賣出全部持倉，當時仍有一定的上行空間，但並不多，之後去年一年該股估值下跌，自那以來，我們便一直在增加頭寸。」

台積電去年下跌34%，與其他硬體和半導體製造商走勢一致，原因是投資人考量新冠疫情導致的供應中斷以及通膨飆升之際對電子產品的需求下降等因素。疫情期間的晶片短缺凸顯出全球對少數生產商的依賴，並使得半導體成為中美之間激烈角逐的領域。

台積電ZDR今年上漲19%，是MSCI新興市場指數中權重最大的股票。根據彭博數據，33位分析師中有30位對該股的建議為「買入」，沒有分析師給出「賣出」評級。波克夏退出該股的決定因此更顯另類。

根據彭博匯編數據，Lazard在美國上市的新興市場股票基金今年來上漲6.9%，跑贏逾90%的同行基金和MSCI指數，後者今年來上漲2.5%。

孟格評論

儘管波克夏尚未闡明對台積電突然態度逆轉的原因，但該公司現年99歲的副董事長孟格上月在新聞公司Daily Journal Corporation的年度股東會上提及這家晶片製造公司。

他表示，台積電是「地表最強半導體公司」，但這項業務較為艱難，並無高枕無憂的長期贏家，同時在半導體領域的競爭需要高額支出。

孟格說：「半導體行業是一個非常奇特的行業。每推出新一代晶片，你都需要把以前賺到的錢全額投入，所以不想被淘汰出局，就一定要投入一切。自然，我討厭這樣的生意。」

但對於Lazard的Donald來說，台積電有能力在巨額的資本支出下產生回報是利多。他說：「他們花大量資金用於資本支出，但他們是為數不多的這樣做了卻仍能獲得非常、非常好利潤的公司之一。在我們看來，資本支出龐大但能獲得非常好的回報實為罕見。」