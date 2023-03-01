Fed官員：高利率需維持到明年…十年債殖利率升破4%

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克1日發表的一篇文章中寫道，利率需要升至5％-5.25％，然後「保持不變直到2024年之中」。（歐新社）

鑒於美國通膨不見減弱跡象，聯準會（Fed）官員表示，利率需要進一步調高，並且維持於高檔到明年。受Fed官員談話影響，美國10年期公債殖利率 11月以來首度超過4％。

美國10年期公債殖利率周三最高上漲8個基點，如今美國30年期公債是唯一殖利率今年尚未突破4％的主要基準債券 。收盤時，美國10年期公債殖利率上漲7.4個基點，報3.9945%；2年期債券殖利率上漲6.5個基點，報4.8806%。

美國ISM製造業指數六個月來首次上升，衡量原物料支付價格的指標連續兩個月上揚。市場預期Fed利率頂點將升至5.5%左右，且到9月利率才會見頂。這比當前的基準利率水平高出幾乎1個百分點。與此同時，2023年降息的可能性進一步降低。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周三發表的一篇文章中寫道，利率需要升至5％-5.25％，然後「保持不變直到2024年之中」，「使緊縮政策得以傳導至整個經濟，最終使總供應和總需求達到更好的平衡，進而降低通膨」。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里則尚未決定是否在本月支持加快升息 步調。他說：「值此時刻，我對升25還是50基點持開放態度。」他在1日一場演講問答中表示： 「在我看來，比25還50更重要的是我們在點狀圖上發出的信號」。

卡斯哈里說：「我們還沒有看到升息推動服務業放緩的跡象，這對我來說是個問題。薪資成長水準實際上太高了，無法與2％的通膨目標保持一致。」

德意志銀行首席國際策略師Alan Ruskin表示，「現在市場通常對任何與通膨不退的事都非常敏感」，「技術面而言，如果10年期殖利率收盤高於4％，第一個止損位應該定在11月高點4.11％」。