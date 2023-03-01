我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／開放後報復性消費 中國人最愛吃這一樣

真的需要備妥100萬元 才能安心退休嗎？

Fed官員：高利率需維持到明年…十年債殖利率升破4%

編譯劉忠勇／綜合外電
亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克1日發表的一篇文章中寫道，利率需要升至5％-5.25％，然後「保持不變直到2024年之中」。（歐新社）
亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克1日發表的一篇文章中寫道，利率需要升至5％-5.25％，然後「保持不變直到2024年之中」。（歐新社）

鑒於美國通膨不見減弱跡象，聯準會（Fed）官員表示，利率需要進一步調高，並且維持於高檔到明年。受Fed官員談話影響，美國10年期公債殖利率11月以來首度超過4％。

美國10年期公債殖利率周三最高上漲8個基點，如今美國30年期公債是唯一殖利率今年尚未突破4％的主要基準債券。收盤時，美國10年期公債殖利率上漲7.4個基點，報3.9945%；2年期債券殖利率上漲6.5個基點，報4.8806%。

美國ISM製造業指數六個月來首次上升，衡量原物料支付價格的指標連續兩個月上揚。市場預期Fed利率頂點將升至5.5%左右，且到9月利率才會見頂。這比當前的基準利率水平高出幾乎1個百分點。與此同時，2023年降息的可能性進一步降低。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周三發表的一篇文章中寫道，利率需要升至5％-5.25％，然後「保持不變直到2024年之中」，「使緊縮政策得以傳導至整個經濟，最終使總供應和總需求達到更好的平衡，進而降低通膨」。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里則尚未決定是否在本月支持加快升息步調。他說：「值此時刻，我對升25還是50基點持開放態度。」他在1日一場演講問答中表示： 「在我看來，比25還50更重要的是我們在點狀圖上發出的信號」。

卡斯哈里說：「我們還沒有看到升息推動服務業放緩的跡象，這對我來說是個問題。薪資成長水準實際上太高了，無法與2％的通膨目標保持一致。」

德意志銀行首席國際策略師Alan Ruskin表示，「現在市場通常對任何與通膨不退的事都非常敏感」，「技術面而言，如果10年期殖利率收盤高於4％，第一個止損位應該定在11月高點4.11％」。

殖利率 債券 升息

上一則

全球央行今年面臨的最大難題：工資-物價堅持

延伸閱讀

美：持續校準美中貿易關係 對抗不公平與反競爭作為

美：持續校準美中貿易關係 對抗不公平與反競爭作為
全球央行今年面臨的最大難題：工資-物價堅持

全球央行今年面臨的最大難題：工資-物價堅持
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
想獲美晶片補助？「這些條件」得苦吞 半導體廠恐重新盤算

想獲美晶片補助？「這些條件」得苦吞 半導體廠恐重新盤算

熱門新聞

蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
美國前財長桑默斯（左）與紐約時報專欄作家克魯曼（右）常對美國通膨展望意見相左，但兩人都認為，人工智慧（AI）未來發展不容小覷，可能在民眾日常生活中扮演要角，甚至帶來經濟大震撼。圖／路透

難得看法相近 經濟大咖桑默斯、克魯曼這麼看AI前景

2023-02-23 09:34
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
Stellantis集團去年的營業利潤表現，勝過福特、通用、特斯拉。美聯社

這家車廠去年獲利超越通用、福特 連特斯拉也敗陣

2023-02-23 12:27

超人氣

更多 >
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變