Fed會議紀錄過時但重要 研判升息路徑看這些重點

聯準會（Fed）即將公布上次會議紀錄，市場屏息觀望。路透

聯準會（Fed）上次貨幣 決策會議紀錄將在美東時間22日下午2時公布，分析師認為，儘管這份會議紀錄已嫌過時，但投資人仍將逐字逐句推敲內容，研判Fed決策官員的語調究竟偏「鴿」或「鷹」，也因此仍有可能觸動美股新一波賣壓。

2023年初美股漲勢凌厲，主要是寄望於通膨趨緩可望促使Fed停下升息 腳步，但最近美國發布一連串比預期「火熱」的就業、零售銷售和通膨數據後，指向通膨比預期頑強，而Fed為了制伏通膨，恐把利率 升得更高、更久。市場氣氛隨之轉變，近幾周來市場對Fed下月開會時恢復升息2碼的預期已升高。

即將出爐的是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）1月31日至2月1日會議紀錄，Fed官員會中決議升息1碼（0.25個百分點），比去年多達3碼和2碼的升息步調減緩。但由於那場會議結束後，1月非農就業報告和通膨數據才陸續公布，所以會議紀錄內容特別顯得過時。

上次會議紀錄焦點在此

然而，投資人仍將仔細檢視Fed官員發言時流露的語調，觀察他們立場朝「鷹派」傾斜的程度有多大。

一個觀察重點是官員對金融情勢的評語。花旗首席美國經濟學家Andrew Hollenhorst說：「對金融情勢趨於寬鬆的顧慮有多深，可能決定市場會把會議紀錄解讀為鷹派或鴿派。」

另一吸睛焦點是，決策官員1日對升息步調從2碼減為1碼的討論內容，預料會中必有一番激辯。Fed主席鮑爾已在上次FOMC會後記者會上表示，官員在會中針對「未來（升息）路徑有相當多的討論」。

歷經一年來快馬加鞭升息後，Fed在1日落幕的這場會議上決定重拾較傳統的漸進式升息步調，每次只升1碼。然而，克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特與聖路易聯準銀行總裁博拉德（兩人今年在FOMC都沒有投票權）都在日前表示，他們贊成下月升息2碼。

因此，CMC Markets分析師Michael Hewson指出，市場將密切關注「其他Fed官員有多少人在上次會議上認為升息0.5個百分點的論據很強」。這份會議紀錄將給答案。

Hollenhorst說：「我們認為，會見到委員會（FOMC）強力傾向維持升息1碼的步調。」

市場人士現在大多認為，Fed不至於走升息2碼的回頭路，但Fed最終利率峰值可能高於預期，而且維持在高檔的時間也將比預期久。Fed官員應會樂見市場修正預期，這反映市場終於覺悟Fed把通膨壓回2%目標的決心。

「鴿后」布蘭納德最末次出席FOMC會議

這場FOMC會議是前Fed副主席布蘭納德出席的最後一場，布蘭納德20日轉任白宮首席經濟顧問。她在市場上有「鴿后」之稱，最關切升息過度、傷害經濟的風險，也曾舉出詳細理由說明通膨減速可能比預期快。因此，布蘭納德最能代表Fed內部主張「進一步升息須謹慎行事」的鴿派這方，因為貨幣政策有延遲效應，升息對經濟的衝擊尚未充分展現。

另一方是鷹派，認為目前為止的數據證實，企業和家庭展現比預期強的韌性，挺得住利率走高的衝擊，因此Fed必須把利率升得更高，才能把高通膨控制下來。

Fed將兼顧雙向風險 PCE是下個關鍵數據

換言之，相較於去年一面倒聚焦打通膨，ISI Evercore分析師團隊指出，現在Fed內部討論可能兼顧「雙向」的可能性，試著「探究目前經濟強韌多大程度反映緊縮貨幣的時間延遲效應，又有多大程度反映短期中性利率有必要拉高」，以促使企業和家庭支出放緩。

Fed未來升息路徑會偏鷹或鴿？答案可能不必市場等太久就會見分曉。緊接在FOMC會議紀錄之後出爐的，是Fed偏好通膨指標「個人消費支出（PCE）物價指數」，訂於24日（周五）公布。路透訪調經濟學家估計，1月剔除食物和能源的核心PCE通膨年增率估計從4.4%放緩至4.3%，但核心PCE月增率可能從0.3%增至0.4%。

決策官員下次在3月21日至22日FOMC會議上，除決定進一步升息幅度外，也將更新對經濟和利率的預測。