零售通膨皆強 那指連漲三日

美股小幅走高，因為交易員評估了強勁的零售銷售數據以及最新通膨數據對Fed的升息活動代表的意義。（美聯社）

美股小幅走高，因為交易員評估了強勁的零售銷售數據以及最新通膨數據對Fed的升息活動代表的意義。

道瓊工業平均指數 上漲38.78點或0.11%，從盤中低點反彈超過250點，收於3萬4128.05點。史坦普500指數上漲11.47點或0.28%至4147.6點，受SolarEdge和Generac分別上漲9.05%和8%的提振。那斯達克綜合指數上漲110.45點或0.92%至1萬2070.59點，主受Airbnb提振，該公司股價 在財報獲利超過預期後飆升13.35%。特斯拉、Rivian和Lucid的上漲也幫助引領科技股指數走高。

盤前發布的經濟報告顯示1月零售額成長3%，高於《道瓊》經濟學家預計的成長1.9%，導致股市下跌。該數據顯示，即使Fed升息以抑制通貨膨脹，但美國經濟仍保持堅挺。

Independent Advisor Alliance投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)在最新報告中表示：「勞動市場的韌性是消費者繼續支出的主要原因，只要情況如此，通膨就可能保持粘性。」「Fed將需要比目前預期更高的利率，並保持一段時間，這將導致市場經歷一些顯著的波動，因為股市和債市是依良性情景定價的，而非像目前這種正朝著更困難的方向前進的樣子。」

前一天發布的美國最新通膨報告顯示，1月消費者物價指數(CPI)略高於經濟學家估計，代表Fed對抗物價上漲的路徑可能更長。

本周交易員將繼續聆聽Fed官員的談話，以了解在3月的下次會議上可能採取行動的任何跡象。

投資人也將繼續關注財報結果。Zillow、Shopify和DoorDash將本周發布財報。

大約已有四分之三的史指成分股公布了最新業績。在這些公司中，69%的獲利超出預期。根據《Earnings Scout》的數據，這項比率低於79%的3年平均水平。

互聯網服務公司Credo Technology的股價幾乎減半，因為其最大客戶的需求預期減少給預期營收 帶來了下行壓力。

根據提交美國證券交易委員會(SEC)的文件，該公司表示，由於與Credo業績無關的原因，其最大客戶已經調降了需求預測。Credo沒有提到客戶的名字。

以需求減少和「宏觀利空」為由，該公司預計本季營收在3000至3200萬元之間，低於FactSet調查分析師普遍預期的5830萬元。

該公司表示，預計2024財年全年營收與2023財年持平。 但管理層強調預計2024年將實現連續成長，同時指出「長期財務模型保持不變」。該公司還表示正在管理營運費用以幫助支持成長和獲利能力。

15日的大跌使該股今年以來跌至負值區域，較2023年初下跌近22%。這與該股上市第一年的2022年表現出色的情況出現逆轉，去年股價上漲略低於28%。

Credo股價收跌46.8%。

摩根大通全球首席總裁柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)認為投資人正在玩火，因為即使Fed收緊貨幣政策，但股市仍在上漲。

他在給客戶的報告中指出，「有一句古老的格言：『不要與Fed作對』，但這種行為不僅是在與Fed鬥爭，而且還用加密貨幣、網紅股和不賺錢的公司對Fed的溝通做出最好的回應來嘲諷Fed。」

美國國會預算辦公室(CBO)預計，除非國會提高31.4兆元的債務上限，否則美國財政部將在7月至9月的某個時間點用盡其緊急措施以防止債務違約。

最新預測指出，最終日期將取決於美國國稅局4月收到的稅收收入。CBO主任史瓦格爾(Phillip Swagel)發表聲明表示，如果這些收入與CBO的估計相比大幅下降，「非常規措施可能會更快用盡，財政部可能會在7月之前耗盡資金。」

今年1月美國達到當前的債務上限，當時財政部長葉倫啟動一系列既定步驟，即所謂的「非常措施」，允許政府繼續借錢來履行其義務。