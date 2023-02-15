網際網路之父：別因ChatGPT很酷就投資AI

瑟夫曾於1970年代參與構建網際網路，自2005年以來擔任Google副總裁兼「首席網路傳道者」。美聯社

在人工智慧（AI ）聊天機器人ChatGPT引爆熱潮之際，企業高層急著敲定AI聊天技術交易，有「網際網路之父」美譽的瑟夫（Vint Cerf）對此提供一項建議：別這麼做。

財經媒體CNBC報導，這位網路技術先驅13日在加州一場大會上警告，別只因為該技術「非常酷」，無視它無法一直順利運作的問題，就跟風投資 。瑟夫曾於1970年代參與構建網際網路，自2005年以來擔任Google 副總裁兼「首席網路傳道者」。

瑟夫說：「我希望你會考慮到道德問題，人人都在談論ChatGPT或Google的版本，我們清楚AI並不總是用我們期待的方式運作。」

他直言：「如果你想著，『老兄，我可以拿它跟投資人宣傳，因為這是個火熱話題，任誰都會扔錢給我。』深思熟慮吧。我們的確無法一直預測到這些技術會如何發展，而且說實話，大多數問題在人身上......人們會尋求對他們有利而非對你有利的事。必須記住這一點，並仔細考慮我們如何使用這些技術。」

瑟夫舉例，他曾試圖要求一套AI系統在每個句子的結尾附上表情符號，而該系統並未照辦，當他指出這一點時，AI為此道歉，但沒有改變做法。

他說，AI表示會做跟它實際作為之間有落差，「那就是問題所在。你分不出富有說服力的回覆和準確回答的差別」。

在另一個例子中，瑟夫要求聊天機器人提供他的傳記資訊。他指出，機器人的答覆都根據事實，但也包含了不準確的描述。

此刻，Google、Meta和微軟等科技巨頭正掀起AI大戰，除了努力在AI聊天機器人領域保持競爭力，也正迅速改善仍常出錯的技術。Google上周已推出最新人工智慧（AI）聊天機器人Bard。