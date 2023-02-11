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北海道頂級滑雪度假村Kiroro 老闆換成中國人

記者戴瑞芬／即時報導
Kiroro滑雪場。(圖／Kiroro滑雪場官方網站)
Kiroro滑雪場。(圖／Kiroro滑雪場官方網站)

Club Med去（2022）年才全新打造的北海道頂級滑雪度假村Kiroro ，又換老闆了，而且是中國人當家。復星集團旗下的豫園股份公告，以關聯交易併購Kiroro滑雪場，收購總額約160.161億日元（約美金1.2億元）。

更令人吃驚的是，北海道四大雪場，豫園股份已經拿下Tomamu度假村，這次再吃下Kiroro滑雪度假村，等於擁有日本北海道優質雪場的半壁江山。

復星接連出手收購北海道滑雪業，主要考量的是中國遊客是北海道雪季最大的客源。新冠疫情前，中國曾是北海道最大的外國遊客客源地。北海道預估每年可吸引150萬人次中國遊客。

但事與願違，2022年入境日本的遊客比2019年全年下降了88%，其中中國遊客減少了98%。

不過，日本和中國接連放鬆入境防控政策，旅遊業人士預測，中國的滑雪人群有望帶動北海道滑雪業復甦。而北海道優質的粉雪，是中國滑雪愛好者將北海道作為出境政策調整後的首選目的地。

針對這次Kiroro 收購案，豫園股份公告稱，公司擬收購日本北海道Kiroro滑雪場所有方Napier Tokutei Mokuteki Kaisha100%股權、Kiroro滑雪場運營方GK Kiroro Management100%股權，並在上述兩項股轉完成後增資Napier TMK。上述項目合計金額160.161億日元。

Napier TMK主要資產為日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村及所有土地。該度假村內有2家酒店，共392間房、23條雪道的滑雪場，最長雪道4,050公尺，以及溫泉、高爾夫球場等設施。酒店及相關設施建築面積約10萬平公尺。GK KM則主要負責北海道Kiroro滑雪場、度假村的日常運營。

Kiroro滑雪場。(圖／Kiroro滑雪場官方網站)
Kiroro滑雪場。(圖／Kiroro滑雪場官方網站)

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