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摩根大通執行長：利率恐升破5% 若美債違約將引發災難

編譯葉亭均／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（路透）
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（路透）

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國經濟狀況依然良好，但警告頑固的通膨可能會促使聯準會利率提高至5%以上。他同時警告，除非美國提高債務上限，否則如果美國發生債務違約，可能會引發一場「大災難」。

戴蒙8日接受路透專訪，談到通膨時表示：「只因為一個月的數據看起來良好，就因此宣布勝利前，人們對此應該先深吸一口氣。聯準會升息至5%並維持一段時間是完全合理的。」

但戴蒙說，如果通膨率降至3.5%或4%，並且維持在那樣的水準，「可能必須升息至5%以上，而那可能影響短期利率、長期利率。」

聯準會幾位官員同日稍早表明，應該要繼續升息。此時聯準會正盡力抑制通膨。

聯準會偏好的美國通膨率指標在去年12月降至5%，已從去年6月的近7%高峰回落，雖然仍遠高於央行設定的2%目標，但已出現穩定下降趨勢。

戴蒙另表示，如果美國債務違約，可能會引發一場大災難。除非美國調高舉債上限，否則美國將面臨債務違約前景。戴蒙說：「我們不可發生違約，它可能對美國造成永久傷害，可能摧毀它的未來。」

美國總統拜登8日在國情咨文演說中，敦促共和黨調高31.4兆美元的舉債上限，以避免債務違約。

聯準會 利率 升息

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