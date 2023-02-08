我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買二手車這樣避稅 當心罰款又坐牢 綠卡入籍都受影響

隔夜牛排重新加熱 掌握技巧依然可以多汁美味

2022年全球10大晶片買家出爐 蘋果仍第1、華為降最多

記者林宸誼／即時報導
Gartner發布，2022年全球10大晶片買家出爐 ，蘋果仍第1、華為降最多鴻海則排名第10。Gartner
Gartner發布，2022年全球10大晶片買家出爐 ，蘋果仍第1、華為降最多鴻海則排名第10。Gartner

根據市調機構Gartner發布的數據，全球前十大原始設備製造商（OEM）的晶片支出在2022年減少了7.6%，主要受到全球通膨和經濟衰退影響，嚴重削弱了對 PC 和智能手機的需求。其中蘋果和三星電子保持前兩名；華為保持在第7，但降幅最多；鴻海則排名第10。

值得注意的是，10大買家中的晶片採購量，只有三星電子和索尼在增加。

Gartner高級總監分析師Masatsune Yamaji表示，2022年通貨膨脹和經濟衰退壓力，大幅削弱了對PC和智慧手機的需求，影響了全球OEM的生產，導致主要的OEM都無法提高單位產量和出貨量。

此外，大陸疫情期間的清零政策也導致嚴重的材料短缺和電子供應鏈的短期中斷。汽車、網路和工業電子市場的半導體短缺持續存在，提高了晶片平均售價 （ASP）並加速了這些市場的半導體收入增長。

這些因素，導致龍頭的OEM在2022年的半導體總支出中所占份額較2021年有所下降。

若以個別廠商支出情況來看，蘋果連續第4年以 11.1% 的市佔，成為晶片支出最高的廠商，其餘依序三星占 7.7%排第2，聯想占 3.5%，戴爾和步步高電子各占 3%，第6是小米、第7是華為，第8是惠普、第9是索尼，鴻海排名第10。

眾所周知，蘋果繼續在內部設計越來越多的元件、應用處理器，所以蘋果將計算微處理單元（MPU）的支出減少了11.7%。然而，蘋果將非記憶體晶片的支出增加了2.8%。

三星電子將晶片支出增加了2.2%，位列第2。雖然，該公司預計智慧手機市場將在全年出現萎縮，大眾市場受影響最大。

三星電子投資者關係執行副總裁Ben Suh表示，2022年第4季商業環境顯著惡化，全球經濟問題引發的經濟放緩導致需求疲軟。但由於在可折疊手機領域的領先地位，以及受益於大陸疫情政策影響了競爭對手蘋果，該公司在智慧手機市場獲得了更多的市占，導致2022年半導體支出增加。

值得注意的是，在所有減少晶片購買量的OEM中，華為是削減最多的。華為在2022年的晶片支出為120.1億美元，較2021年下降了19.4%，位列半導體十大買家的第7名。

至於索尼，PlayStation 5遊戲機的銷售火熱，該公司在2022年的晶片支出增長最快。然而，由於全年持續嚴重的晶片短缺和物流網路中斷，產量無法提高以滿足需求水準。

2022年全球10大晶片買家出爐 ，蘋果仍第一、華為降最多。 路透
2022年全球10大晶片買家出爐 ，蘋果仍第一、華為降最多。 路透

晶片 蘋果 手機

上一則

ChatGPT爆紅市場嗨翻 巴隆：當心兩種AI投機泡沫

延伸閱讀

孟晚舟4月起 擔任華為輪值董事長

孟晚舟4月起 擔任華為輪值董事長
科技巨擘也曾碰壁 蘋果「7款最失敗產品」黑歷史曝光

科技巨擘也曾碰壁 蘋果「7款最失敗產品」黑歷史曝光
蘋果下周舉行內部AI高峰會 科技巨擘AI戰將升溫

蘋果下周舉行內部AI高峰會 科技巨擘AI戰將升溫
蘋果超高階iPhone 明年有望上市

蘋果超高階iPhone 明年有望上市

熱門新聞

PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中，以「改造」稱之。（美聯社）

「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

2023-02-03 08:53
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃描儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）

這位MIT校友做掃描儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

2023-02-06 19:00
美國雇主在1月宣布的裁員人數超過10萬人，為2020年9月以來最多。（路透）

美國企業1月宣布的裁員人數破10萬 年增逾四倍

2023-02-02 08:51
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

克魯曼重訪滯脹之夏：通膨末日派預言錯得離譜

2023-02-07 08:49
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

經濟走勢「軟著陸派」贏？克魯曼認失算：「滯脹派」快輸了

2023-02-01 23:25
美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

2023-02-08 08:58

超人氣

更多 >
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
女星坦承太愛脫光 導演老公受不了

女星坦承太愛脫光 導演老公受不了