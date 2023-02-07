鮑爾在華府經濟俱樂部談話 5要點看他是鷹是鵨

鮑爾（右）接受投資家魯賓斯坦訪問。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾 6日在華府經濟俱樂部舉行的問答場合中表示，美國1月就業 報告顯示勞動市場仍然非常緊俏，可見對抗通膨需花「相當長的期間」，並提醒可能有必要升息到高於預期的水準。

以下是鮑爾接受投資家魯賓斯坦（David Rubenstein） 訪問的五大重點：

1. 這是鮑爾自上周三利率決議公布後第一次公開談話，其間公布超出預期就業報告。他說，「我們認為我們必須進一步升息，勞動市場超乎尋常之強」。如果就業形勢仍然很熱，「我們很可能不得不採取更多行動。」

2. 鮑爾重申，他擔心房市除外的核心服務類的通膨，且勞動市場也依然緊俏。他表示，1月就業報告顯示要讓通膨下降是一個困難的過程，而且未必平順。

3. 他說，今年通膨可望顯著走低，但可能要等到明年才會降到Fed 2%的目標。

4. 這場訪談並未透露新的訊息。有人原以為他會因為就業報告而有更急進的說法，但他似乎保持視數據而定的論調。Fed下一次在3月開會之前，還會公布2月的就業數字。

5. 美股收高，由科技股領漲，市場解讀鮑爾並未表現出更鷹派的姿態。美國10年期公債殖利率 從周一的3.632%上升至3.673%，對利率敏感的美國2年期公債殖利率略微上升至4.469%。已連漲三日的美元周二收斂盤中一半跌幅，銅、金價因美元下跌而上漲。