CEO薪資大減98%…Zoom裁員15% 比率超微軟、谷歌

視訊會議軟體公司Zoom將裁減1300名員工，比率大約15%。(美聯社)

視訊會議軟體公司Zoom Video Communications將裁減約15%的員工，該公司得益於新冠疫情 而蓬勃發展的業務如今面臨成長放緩。

Zoom執行長袁征周二在部落格上說，作為重新整頓的其中一環，公司將裁員 約1300人。他表示對問題「負責」，會減薪並放棄獎金。袁征的基本薪資，去年是30萬1731美元，將大減98%。根據2022年5月申報資料，去年度他的總薪酬是110萬美元。其他領導階層主管的基本薪資也將減少20%。

袁征說，「在疫情大流行期間，我們的軌跡永遠改變了」，並補充表示Zoom的員工數在兩年內增加了兩倍。「我們沒有花應有的時間來深入分析我們的團隊，評估是否進行可持續成長。」

在2020年1月—美國因疫情宣布進入緊急狀態 之前—Zoom的員工數大約2500人，後來一路增加到大約6000人，周二宣布的裁員將使人數降到2022年初的水準。

Zoom的裁員比率遠高於上月微軟和谷歌先後宣布的分別裁員大約5%和6%。該公司股價周二大漲9.9%，收紅在84.66美元，創下3個月來最大單日漲幅，不過仍自2020年10月的紀錄高點下跌85%，目前處於疫情前的水準。

袁征表示，雖然人們和企業在後疫情時代持續依賴Zoom，但「全球經濟的不確定性」正在影響客戶。在疫情高峰期間獲得數百萬用戶後，Zoom現在正試圖通過擴大提供企業軟體以扭轉成長放緩的趨勢。