鮑爾指通膨放緩 道指漲逾250點

在Fed主席鮑爾發表評論聲稱通膨開始放緩後，美股上漲。歐新社

在Fed主席鮑爾 發表評論聲稱通膨開始放緩後，美股上漲。

道瓊工業平均指數上漲265.67點或0.78%收3萬4156.69點。史坦普500指數上漲52.92點或1.29%收4164 點。那斯達克綜合指數漲幅最大，上漲226.34點或1.9%收1萬2113.79點。

鮑爾午間在華盛頓特區經濟俱樂部發表談話後，主要股指出現反彈。道指一度上漲超過275點，而史指和那指均上漲超過1%。投資 人對鮑爾關於通貨緊縮的評論感到歡欣鼓舞，希望這些評論代表Fed可以繼續放慢升息 步伐。

鮑爾說：「通貨緊縮過程，即降低通膨的過程已經開始，而且是從商品領域開始的。」「但它還有很長的路要走。 這些是通貨緊縮的初期階段。」

鮑爾稍後在討論時表示，Fed可能被迫更積極地升息，這可能會短暫地嚇到投資人。三大股指一度因此走跌，直至後來再度走升。

鮑爾說，「現實是我們將對數據做出回應。」「因此，比如說，如果我們繼續獲得強勁的勞動市場報告或更高的通膨報告，那麼我們很可能必須採取更多行動，升息幅度會超過市場預期。」

他在Fed上周宣布升息後舉行的新聞發布會上表示，Fed認為在降低通膨方面取得穩步進展。這些評論被投資人視為鴿派立場，引發了股市反彈。

史指在鮑爾就通膨下降發表評論後一開始暴漲，然後回跌，然後再次走升。

Aspiriant投資策略和研究總經理葛瑞塞克(Dave Grecsek)表示：「市場正在盡其所能試圖對兩種截然不同的情景進行消化，這兩種情景實際上都是由Fed將採取的行動所驅動的。」「目前的情況是，我們是否會陷入衰退，在市場看來，這在很大程度上取決於Fed接近結束升息的速度。」

瑞銀指出，Meta Platforms在努力讓客戶留在Instagram平台上更久、並在與TikTok奪取市占率的持續鬥爭中取得了長足進步。

分析師沃姆斯利(Lloyd Walmsley)在給客戶的最新報告中表示，「在有關短影音參與度的第4季財報電話會議討論中支持了初期的跡象，即Meta正在這個領域占有一席之地，估計Instagram和TikTok之間的18分鐘花費差距，每減少10%就代表綜合營收成長1.4個百分點。」

他說，雖然彌補這個差距可能需要時間，而且該公司的Reels產品可能要到2023年底或2024年初前才會實現獲利，但數據顯示Meta正取得重大進展。

事實證明，1月全球在Instagram上花費的時間同比增加5%，而在TikTok上花費的時間同比下降.4%。

方舟投資(Ark Invest)表示，在一些大型科技公司的財報電話會議上，提到人工智慧(AI)的次數明顯增加。

該公司表示，值得注意的是，過去幾周，Alphabet、Meta和微軟在第4季財報電話會議上提及先進技術的次數都有所增加。

由微軟支持、OpenAI推出的聊天機器人的成功推出，點燃了該領域的熱潮。谷歌7日宣布一項新的對話式AI技術，它將開放給公眾測試，稱為Bard。

摩根史坦利全球首席經濟學家卡彭特(Seth Carpenter)表示，隨著投資人關注Fed主席鮑爾對通膨的最新評論，股市出現反彈，「有點像是自反而縮」。

他表示：「如果在就業報告發布後尋求鷹派的調性，一開始並沒有如願以償。」「但鮑爾挺過來了，他繼續像在新聞發布會上那樣被評比，他說，『看，我們非常認真地對待這件事。 為了降低通貨膨脹率，我們還有很長的路要走』。因此，我認為市場最終大概回到了起點。」