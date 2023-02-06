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高盛：美股漲不動了 經濟衰退機率降至25%

編譯季晶晶／即時報導
高盛集團策略師認為，美股過去一個月的反彈可能是強弩之末，年內再無上漲空間。(路透)
高盛集團策略師認為，美股過去一個月的反彈可能是強弩之末，年內再無上漲空間。(路透)

高盛集團策略師表示，美股過去一個月的強勁反彈可能已經是強弩之末，今年剩餘時間再沒有上漲空間，儘管高盛經濟學家表示，鑒於就業市場持續強勁和企業信心有改善跡象，美國經濟衰退風險正在下降。

在標普500指數今年來累計上漲7.5%之後，以柯斯汀（David J. Kostin）為首的高盛策略師撰寫報告說，美股已經準確反映經濟成長優於預期的跡象以及債券殖利率下滑之勢。與此同時，估值變高、企業獲利失色以及利率攀升，意味美股幾無進一步上漲的空間。這一點也獲摩根士丹利首席證券策略師威爾森（Michael Wilson）的認同。

高盛策略師將標普500指數的3個月目標價位由3600點上調到4000點，但與上周五收盤相比，仍有3%的下跌空間。至於2023年底的目標價位則仍維持4000點。

柯斯汀認為美股繳出2008年以來最糟表現後又將迎來艱難的一年。抱持這種觀點的不只是他而已，去年在機構投資人調查中排名第一的摩根士丹利策略師威爾森周一在報告裡說，儘管投資人情緒改善，但他並不認為10月低點以來的反彈代表新一輪牛市。

根據柯斯汀，美股的替代品，如現金、信貸和非美國股票等，現在更具吸引力。摩根大通策略師也在周一報告中表示，在國內估值變高的情況下，國際市場比美國「有趣得多」。

另外，高盛經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）帶領的團隊下調未來12個月美國經濟衰退的機率，由35%降到25%。上月彭博資訊訪調經濟學家的結果顯示，衰退的可能性是65%。依歷史經驗，任何12個月內衰退的機率通常是15%。

海濟斯寫道，「勞動市場持續走強和企業調查結果改善表明，近期經濟下滑的風險已顯著降低」。上周本公布的美國1月新增就業人數超過50萬，遠優於預期。

高盛還指出，通膨快速放緩，薪資增速正朝向與聯準會2%通膨目標相容水準回落。其他主要經濟體的成長速度高於預期也有利於美國，該銀行預期歐元區能避免衰退，以及中國經濟有望迅速反彈。海濟斯說，這支持聯準會有關經濟「軟著陸」可以實現的觀點，也支持聯準會在3月和5月的會議各升息一碼。

高盛 美股 聯準會

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