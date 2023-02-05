根據芝商所FedWatch顯示，就業數據公布後市場預估3月及5月會議將再各升息一碼後維持利率不變，然仍預估11月可能降息。圖為華爾街一景資料照片。(歐新社)

美股2023年以來反映經濟軟著陸及升息 週期或近尾聲的期待而上揚，儘管強勁的1月非農就業數據再度引發持續升息的擔憂而打壓市場情緒，然累積今年以來史坦普500 指數上漲7.86%，突破200日均線並升至逾五個月高點，那斯達克指數上漲近15%，連五週上揚。

根據芝商所FedWatch顯示，就業數據公布後市場預估3月及5月會議將再各升息一碼後維持利率不變，然仍預估11月可能降息。就基本面來看，市場持續下修美國企業獲利預測，根據Factse統計，50%已公布財報的史坦普500企業中，獲利及營收優於預期的比例分別為70%及61%，低於過去五年及十年平均，史坦普500企業2022年第四季獲利預估減少5.3%，較2022年12月底預估減少3.2%進一步下修，為2020年第三季以來首見獲利下滑，十一大產業中四個產業包括能源(57.7%)、工業(36.8%)、不動產(10.2%)及公用事業(1.7%)類股獲利預估將成長，反觀通訊服務(-25.2%)、原物料(-24.8%)、消費耐久財(-22.6%)類股獲利降幅最大，科技類股獲利預估下滑10.6%。

放眼2023年，史坦普500企業獲利預估成長3.0%，自2022年12月底預估成長4.9%下修，2023年第一季及第二季獲利預估將分別下滑4.2%及2.9%，於下半年恢復成長。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資 投資長史考特‧葛拉瑟認為，市場預期聯準會可能在2023年晚些時候降息的假設過於樂觀，因為服務與薪資通膨下降的速度將比市場預期的要慢，且市場尚未完全反映經濟可能出現衰退而導致獲利下降的風險，然而，股市一般會領先經濟及獲利觸底，隨著市場已開始逐漸消化更為低迷的前景、企業開始下修獲利成長，市場錯置將帶來投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，鑑於景氣下行且企業獲利預測呈現下修趨勢，美股震盪風險仍大，建議投資組合以美國平衡型基金為核心，並增持債券型基金做為防禦配置，股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。