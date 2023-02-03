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就業報告引憂 史指本周續強

記者張大仁／即時報導
美國經濟在1月新增了51.7萬個工作崗位，超過《道瓊》上月估計的18.7萬個工。美聯社
美國經濟在1月新增了51.7萬個工作崗位，超過《道瓊》上月估計的18.7萬個工。美聯社

由於強勁的就業報告讓部分投資人擔心Fed將繼續升息，美股收跌。但即使如此，由於投資人押注通膨下降，史坦普500指數5周內連續第4周上漲。

史指下跌43.28點或1.04%至4136.48點。那斯達克綜合指數下跌193.86點或1.59%至1萬2006.95點。與此同時，道瓊工業平均指數下跌127.93點或0.38%至3萬3926.01點。

史指和那指本周表現良好。史指收高1.62%；那指上漲3.31%，連續第5周上漲，因為它在科技股帶動的反彈中跑贏其他主要股指。道指卻是異數，全周下跌0.15%。

投資人消息了強於預期的1月就業報告，該報告刺激債券殖利率走高。美國經濟在1月新增了51.7萬個工作崗位，超過《道瓊》上月估計的18.7萬個工。報告發布後，10年期美國國債殖利率躍升超過12個基點至3.5%以上。

華爾街還消化了主要科技公司的財報。蘋果上漲2.44%，扭轉了早盤跌勢，該公司在其最新財報中未達到對營收和獲利的估計。與此同時，谷歌母公司Alphabet在業績令人失望後下跌2.75%。電商巨頭亞馬遜在發布財報後，股價也創下4月來最糟單日跌幅8.43%，但本周仍上漲1.1%。

即便如此，投資人還是從近期通膨下降的跡象以及Fed主席鮑爾發表的一些備受好評的評論中看到希望，即通貨緊縮過程已經開始。

Infrastructure Capital Management CEO哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示：「市場正在接近我們認為通膨正在迅速下降的觀點。」「Fed的模型已被證明是糟糕的。他們錯過了這次通貨膨脹，現在又錯過了通貨緊縮。」

Gilman Hill Asset Management CEO哈林頓(Jenny Harrington)正在拋售雪佛龍並搶購Pioneer Natural Resources，以專注於股息殖利率。

哈林頓表示，雖然雪佛龍的業績一直在改善，但其股息殖利率已經下降到她投資組合股息殖利率5%以上的目標以下。根據FactSet的數據，能源股的股息殖利率為3.6%，而Pioneer為11.8%。

Virtus Investment Partners資深總經理泰拉諾瓦(Joe Terranova)表示，他個人持有Pioneer的股票，他讚揚哈林頓的策略，「這是個偉大的戰略。」「這正是投資人現在應該考慮的問題。」

史坦普500指數和那斯達克綜合指數有望迎來新的每周漲幅，但它們並非沒有公平的波動性。

摩根史坦利(Morgan Stanley)首席分析師威爾森(Mike Wilson)表示，2023年美股開局可能強於預期，但投資人現在尋找新的說法可能還為時過早。

他寫道：「雖然出現一些正向的事態發展，但我們認為利多現在已經定價，現實可能會回歸。」

在1月就業報告顯示新工作崗位激增後，Fed更有可能將利率上調至聯邦基金目標利率區間上限的5.25%。

1月新增就業崗位51.7萬個，遠高於《道瓊》平均預期的18.7萬個。

畢馬威首席經濟學家史旺克(Diane Swonk)說，「對於Fed來說，這意味著他們必須擔心通膨會再次加速。即使工資在報告中正在減速，但總需求過於強勁。這些薪酬中有些呈數倍成長。」「在3月之前還有很多數據。現在Fed升息1碼，但我可以確定，5.25%的聯邦利率跑不了。」

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