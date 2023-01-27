股指全面上漲 那指周升4.3%

經濟成長優於預期，加上特斯拉股價上漲的推動，美股上漲並結束表現不錯的一周。美聯社

經濟成長優於預期，加上特斯拉 股價上漲的推動，美股上漲並結束表現不錯的一周。

那斯達克綜合指數 上漲109.3點或0.95%收1萬1621.71點。史坦普500指數上漲10.13點或0.25%收4070.56點。道瓊工業平均指數上漲28.67點或0.08%收3萬3978.08點。

所有主要股指本周都上揚，並可望實現全月上漲。以科技股為主的那指上漲4.32%，連續第4周上漲。它可望創下7月以來最佳單月表現。史指和道指本周分別上漲2.47%和1.81%。

財報季繼續推進，強勁的財測推動美國運通上漲10.54%，即使營收 和獲利未達預期。部分晶片股上漲，雖然英特爾因低於預期的慘淡財報而下跌6.41%。

特斯拉上漲11%，在公布創紀錄的營收後，本周漲幅超過33%。

今年至今，市場已經逆轉了2022年的拋售趨勢。 道指上漲2.51%，而史指上漲6.02%；那指飆升11.04%。

Carson Group首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示：「我們正對1月通膨下降和經濟停滯不前的情況表現極其強勁做出最後的判斷。」「不過我們還沒有走出困境。下周還有Fed，它們可能會給這次反彈潑些冷水。」

在下周的Fed政策會議之前，投資人評估了更多經濟數據。商務部表示，Fed最青睞的通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數較一年前上漲4.4%，與《道瓊》的估計一致。

26日優於預期的第4季國內生產總值(GDP)報告也有助激發Fed可能實現軟著陸的期望。

這些就是Fed普遍預期升息25個基點前的一些最後數據。

Mizuho表示，Meta Platforms這個財報季可望取得成功。

分析師James Lee在26日給客戶的報告中寫道，「第4季共識合預期甚至更好。」「我們與主要廣告商的核查顯示，該公司2022年第4季的營收似乎步入正軌，特別是根據季節性分析顯示過去幾季的高度相關性。」

他表示，考慮到Meta Platform以高額財測支出而聞名，該股的獲利率應該會上漲。

展望未來，Lee還認為第1季的共識估計是「合理的」，尤其是在外匯利空緩解的情況下。他還預計2023年的下行空間有限。

他寫道：「我們認為2023財年的營收成長下行幅度，相較於2022年的3個負成長單季相比，將限制在5%。」「與此同時，由於用戶參與度的提高，廣告量在過去5季中一直在加速成長，因此我們在營運指標中看到積極的領先指標。」

他說，更多廣告代理商在2023年優化Meta Platform的Reels產品，也可能有助於貨幣化。

特斯拉並不是唯一飆升的電動車股票，因為Lucid在瘋狂交易中上漲 43%。

該股在交易時段因高度震盪多次停牌。這個漲幅已將Lucid的市值推回200億元以上。

股市如何應對美元反彈可能是市場走強的跡象，並暗示1月的漲勢可能會持續。

2022年美元大漲，美元指數於9月觸及114.78的峰值。與此同時，由於美元走強、美元走強對美國國債殖利率的影響以及對業績全球化的企業舉足輕重，使其股票遭到拋售。

但自9月以來，美元指數下滑，目前接近可能為史指提供支撐的區間。

Wells Fargo Securities股票策略師Anna Han表示，如果Fed要到2024年初才降息，不要感到驚訝，「我們認為，如果不是明年初，降息減將在今年底時發生。」

最近幾周，經濟學家已經開始預計最快今年就會降息。但Han表示，考慮到經濟狀況，這種預測甚至可能有點為時過早。

雖然26日的GDP數據「令人鼓舞」，提振部分投資人對軟著陸的期待，但勞動市場描繪出另一幅截然不同的圖像。

她說，「有點讓人擔心，如果經濟繼續緩慢發展，勞動市場保持強勁，或許通膨也可能比預期更具粘性，或許Fed不會那麼快轉向。」