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Gogoro將與印度工業大邦合作 激勵在美上市股價漲逾8%

編譯林奇賢／即時報導
印度馬哈拉施特拉邦，正與台灣的Gogoro、印度汽車系統製造商Berlrise industries建立合作夥伴關係，在當地推動25億美元的電池交換基礎建設計畫。(路透)
印度馬哈拉施特拉邦，正與台灣的Gogoro、印度汽車系統製造商Berlrise industries建立合作夥伴關係，在當地推動25億美元的電池交換基礎建設計畫。(路透)

印度的馬哈拉施特拉邦，正與台灣的Gogoro、印度汽車系統製造商Berlrise industries建立合作夥伴關係，在當地推動25億美元的電池交換基礎建設計畫，目標是促進運輸電動化，這個印度工業化程度相當高的地區也尋求藉此改善空氣品質。在美上市的Gogoro股價17日收盤勁揚逾8%。

英國金融時報報導，馬哈拉施特拉邦副首席部長法德納維斯（Devendra Fadnavis）17日宣布這項合作協議。路透指出，Gogoro和Berlrise將成立持股各半的合資企業，並在八年內投資25億美元，與馬哈拉施特拉邦政府合作，打造電池交換站、充電站等基礎建設。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，這些設施的用途多元，包含因應農民在尖峰用電時期的能源需求。

他還說，Gogoro和Berlrise將提供大部分初期投資的錢，支應試驗計畫的成本。這個合作夥伴關係接著也將尋求基礎建設投資人等外部資金，以擴大充電站在該邦的數量，完整計畫料將斥資25億美元。

印度雖然在採用電動車上起步晚於中國，但如今隨著塔塔汽車（Tata Motors）擴大產品陣容、中央和地方政府祭出獎勵措施來幫助降低購買電動車的成本，情況已開始改變。補貼等獎勵措施，已提高當地電池驅動的二輪車、三輪車銷量；這些車型廣泛用於印度的運輸和送貨。

對Gogoro而言，該公司雖在台灣的電動機車銷售占據主導地位，去年成為該國連續第七年的銷售冠軍，但銷量成長趨緩、政府補貼減少，促使該公司尋找新的成長市場，包含以色列和印度。

陸學森說：「我們正在追求成長，台灣是個小市場。營收來源多元化，對我們來說非常重要。印度是個很棒的機會，天然氣價格高昂，而印度政府正在大力推動綠色科技，以改善在污染和嘈雜城市的生活。」

Gogoro先前也與英雄摩托（Hero MotoCorp）合作，在印度打造電池交換站的網路，並一起推出使用Gogoro電池的電動機車，但這款車還沒上市。

印度 投資 電動車

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