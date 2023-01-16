TikTok傳耗資15億 擬重組美國業務 避免在美遭封殺

據外電報導，中國科技公司字節跳動（ByteDance）旗下短影音社交平台TikTok披露了一項耗資15億美元的美國業務重組計劃。（新華社）

據華爾街 日報援引知情人士消息指，在最近與美國國會議員和民間組織的溝通中，中國科技公司字節跳動（ByteDance）旗下短影音社交平台TikTok 披露了一項耗資15億美元的美國業務重組 計劃，並透露該公司將如何提高透明度，以緩解外界對其數據安全存在的擔憂，避免TikTok在美國遭到全面禁止的命運。

美國越來越多的州宣佈禁止在州政府的設備上使用抖音國際TikTok軟體，有關專家認為，把數據存儲在美國公司的伺服器上或是在美設立新的子公司並不見得能打消外界的疑慮。

TikTok過去兩年與美國監管機構就當地業務進行談判，此前TikTok基本上對民間社會組織保持沉默，因為該公司正與美國外國投資委員會（Cfius）進行談判如何在美國繼續運營。

美國國會正考慮一項在美國禁止TikTok的法案，因有議員擔心中國或透過TikTok接觸美國用戶數據，或者操控美國用戶的觀看內容，然而TikTok 此前否認上述指控。

報導引述消息指，TikTok會在重組計劃承諾針對其內容推薦演算法的監督措施，使美國相信TikTok有能力獨立於其母公司字節跳動有限公司運營。

報導指出，字節跳動正試圖在與美國官員的談判中保持謹慎，字節跳動目標是保持TikTok 在美國擁有權，但也使TikTok運營更加透明，並由獲美國政府批准的員工監督營運。字節跳動正試圖說服國會，通過這些措施，TikTok不會對美國公民構成威脅。