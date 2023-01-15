俄烏戰爭引爆的糧食危機，仍在持續醱酵中

糧食危機在今年繼續影響貧窮國家的人們。（路透）

烏克蘭 再次出口糧食。化肥價格大幅下跌，數十億元的援助已經到位。然而，全球仍處於現代史上最嚴重的糧食危機之中，因為俄羅斯 在烏克蘭的戰爭動搖了本就苦於應對極端天氣和疫情 影響的全球農業系統。最近幾個月市場狀況可能有所改善，但專家預計不會立即出現緩解。

這意味著仍在飽受飢餓所苦的弱勢群體將遭受更多痛苦。它還增加了索馬利亞等國家發生飢餓和飢荒的風險，聯合國指稱索馬利亞正在發生「災難性」糧食緊急情況。

美國全球糧食安全特使福勒(Cary Fowler)指出，「糧食危機的所有主要原因仍然存在：衝突、新冠病毒、氣候變遷、高油價。」「我真的強烈建議必須為2023年艱難的一年做好準備。」

隨著政府和商界領袖出席瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，這個問題已提上日程。當與會者討論從能源成本和維護全球安全到人工智慧和人口變化等話題時，它將是最受矚目的主題。

聯合國世界糧食計畫署(WFP)負責人比斯利(David Beasley)推文指出，這場聚會正逢「關鍵時刻」。WFP在2022年收到140億元，這是前所未有的金額，其中包括來自美國的超過70億元，有助於向大約1.6億人提供食物和援助。

但高昂的食品價格意味著資金仍然不足，而俄羅斯的戰爭繼續產生波動。還需要做更多的工作來增加需求更大的國家的糧食供應。

福勒說，「糧食不穩人群的增加速度超過了人道主義援助的能力。」「我們無法透過提供糧食援助來擺脫這場危機。」

●食品價格創歷史新高

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，由於供應鏈混亂和極端天氣事件，例如巴西中部和南部發生近一個世紀以來最嚴重的乾旱，食品價格已經達到十年來最高水平。生產氮肥的關鍵原料之一天然氣，創紀錄的價格也成為農民的噩夢。

然後是戰爭。烏克蘭通常每年向全球市場供應約4500萬噸穀物，是全球最大葵花籽油出口國。加上俄羅斯，占2019年全球小麥出口量的四分之一左右。隨著俄羅斯軍隊封鎖該國港口，緊張的糧食系統再次受到衝擊，而且更加難以承受。

美國樂施會CEO麥克斯曼(Abby Maxman)說，「烏克蘭危機對全球食品價格產生持續性負面影響，並增加了更大的波動性。」「供應鏈及其流向東非和非洲之角等地的方式正在遭受重創。」

這推動聯合國糧農組織(FAO)制訂的食品物價指數達到2005年以來的最高年度水平，較2021年上漲超過14%。2022年面臨嚴重糧食不安全問題的人數，從2019年的1.35億激增至3.45億。這些人獲得食物的機會非常有限，以至於威脅到他們的生命和生計。

是有一些改善的跡象。該指數已連續下跌9個月，其12月數據低於一年前。

一個很大的因素是植物油價格大幅下跌。隨著經濟放緩和對經濟衰退的擔憂日益高漲，供應量高而需求量下降。重啟烏克蘭經由黑海出口食品的協議，使其能夠在12月初運送超過1200萬公噸的穀物和其他食品。能源價格的下降也有助降低化肥成本。

研究公司Gro Intelligence資深分析師海恩斯(Jonathan Haines)說，「目前事情正朝著正確的方向發展。」

但擔憂依然存在，尤其是食品價格似乎已穩定在高位。

從歷史上看，肥料仍然很昂貴，農民一直在減少使用以節省成本；這可能會降低即將到來的收成的作物產量。中國迅速取消對新冠疫情的限制意味著該國對農產品的需求可能會突然飆升，從而再次推高價格。此外，烏克蘭和美國官員表示，俄羅斯正在對黑海港口裝載穀物的船隻進行緩慢的檢查，導致庫存和代價高昂的延誤。

福勒說，俄羅斯「放慢糧食檢查速度無助於緩解糧食危機」。

在經歷史上最熱的8年之後，不可預測的極端天氣也構成風險。在過去12個月裡，歐洲出現前所未有的高溫，巴基斯坦發生了毀滅性的洪水，美國玉米種植帶出現乾旱，南美洲出現嚴重乾旱，這都與聖嬰現象有關。

海恩斯說，「我們一直在經歷很多氣候事件。」「這是一個很大的未知數。」

●戰爭的深遠代價

全球糧食市場的動盪增加了全球各地的貧困和飢餓人口，他們的生活條件令人擔憂。

美國國際開發署(USAID)全球糧食危機協調員埃斯波西托(Dina Esposito)說：「由於所有這些這些衝擊，我們的確正處於貧困加劇的時刻，尤其是在非洲。」

各國政府仍深受疫情影響，提供援助的空間越來越小，尤其是考慮到利率迅速上升以及美元走強，使得債務成本更高，這使得進口食品更加昂貴。根據Gro Intelligence的分析，自2020年初以來，以當地貨幣計價的農產品價格在馬拉威上漲了142%，在贊比亞上漲了120%。

與此同時，已經處於飢荒邊緣的國家，如遭受旱災的索馬利亞，被更進一步推向邊緣。援助組織估計，該國消費的小麥90%以上來自俄羅斯和烏克蘭。

去年夏天，國際救援委員會在摩加迪休開設的一家診所的一名資深營養經理指出，該診所的病例數量在一個月內飆升了80%，而且5歲以下兒童嚴重營養不良的人數驚人地增加了265%。

麥克斯曼說，「正是這些複合因素嚴重傷害了那些無力承擔正在發生的事情責任的人。」