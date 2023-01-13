消化銀行財報 那指周漲4.8%

摩根大通的營收超出預期，但即便如此，該行警告，它正在提撥更多資金來彌補信貸損失，因為「溫和衰退」是其「核心假設」。路透

由於投資 者消化了銀行財報並看好通膨將在2023 年緩解，美股收漲。

所有主要股指都在開盤下跌後奮力上漲。道瓊工業平均指數上漲112.64點或0.33%至3萬4302.61點。史坦普500指數上漲15.92點或0.4%至3999.09點。那斯達克綜合指數上漲78.05點或0.71%至1萬1079.16點。

史指和那指均連續第二周上漲，同創去年11月以來最佳單周表現。以科技股為主的那指本周上漲4.82%，表現出色。史指上漲2.67%，道指上漲2%。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，銀行財報在開盤時打壓股市，但由於投資人似乎在某種程度上擺脫了預期的負面消息，情緒發生逆轉。

他說：「人們並沒有真正預期金融業會出現一個驚天動地的財報。」「這只是提供一點情緒波動，而且由於銀行引領財報季，它們可以為投資人如何看待更廣泛的前景定下基調。」

他補充指出，「坦白說，市場過去幾周反彈得相當不錯，沒有催化劑，因此在財報季結束後可能會有些獲利了結。」

富國銀行上季獲利減少一半，它表示正在為經濟「比過去幾季更糟」預做準備。

摩根大通的營收超出預期，但即便如此，該行警告，它正在提撥更多資金來彌補信貸損失，因為「溫和衰退」是其「核心假設」。該行本季提供了23億元的信貸損失準備金，較第3季增加了49%。

花旗集團和美國商銀的CEO也表示，預計會出現「溫和的衰退」。

其他個股方面，達美航空的獲利和營收超過2022年最後一季的預期。但是該股下跌3.52%。投資人一直在等待這些結果，以更深入地了解經濟的健康狀況。

經濟數據方面，密西根大學消費者信心調查顯示，1年期通膨預期降至4%，連續第3個月下降，為2021年4月以來最低水平。

12日發布的12月CPI報告顯示物價比11月下降0.1%。雖然與上年同期相比上漲了6.5%，但結果增加了人們對Fed可能很快放緩升息的希望。

Evercore ISI正在改變對溫蒂漢堡(Wendy's)的看法，將其股票 評級下修至「與市場一致」評級，因為速食業之外有更好的投資機會。

分析師帕爾默(David Palmer)寫道：「基本面預測繼續穩健，對2023年的假設與共識一致，但催化劑比過去幾年要少；雖然從估值角度來看股票似乎很有吸引力，而且股票回購可能很快就會加速。」溫蒂宣布將斥資5億元用於股票回購。

該公司公布了強勁的同店銷售成長，Evercore ISI預計第4季成長將高於市場普遍預期。 然而，他說，早餐市場的預期成長落後於先前的估計。

Evercore ISI將其目標價調整為25元，較12日收盤價有15%的潛在上漲空間。

帕爾默寫道，「與同業龍頭麥當勞和百勝餐飲相比，其股價繼續大幅折讓。我們相信，如果溫蒂能夠加速成長，就能縮小估值差距。」

溫蒂股價上漲5.97%，因消息聲稱激進投資客佩爾茲(Nelson Peltz)不會收購該公司。溫蒂還宣布對其公司結構進行重組，並批准將股利增加一倍。

雖然美國商銀和摩根大通警告可能出現經濟衰退，但它們的第4季業績顯示，即使通膨和Fed升息，美國消費者仍然保持堅挺。

西北相互財富管理公司資深投資組合經理人史塔基(Matt Stucky)表示，「就消費者概況而言，這是第3季財報的最新更新的延續。從廣義角度來看，我會把它描述為一個消費者，他們感受到通貨膨脹的壓力，但仍有相當健康的過剩儲蓄緩衝；如果他們有工作，他們的工資就會增加。」

他補充說：「它們的整體支出同比成長，在通膨水平之上仍有成長。」他說，勞動市場是衡量消費者健康狀況的關鍵領域。

美國商銀技術策略師沙特邁耶(Stephen Suttmeier)指出，在經歷期中業績下滑後，總統任期的第三年往往有80%的時間是正面的。他說，史指在這些年平均漲幅超過18%。

史指在2022年下跌19.4%，跌入熊市。但可以肯定的是，隨著全球經濟前景依然不明朗，且央行繼續升息，投資人對進入2023年持謹慎態度。