推特再傳裁員 最近才聘誠信部門主管也被解僱

這是馬斯克收購推特後採取削減成本措施，解僱數千名員工，近日再有數個部門人員被裁。

美國財經媒體7日報導，推特 公司（Twitter Inc.）再度裁員 ，此次遭解僱的包括處理全球內容審核的信任和安全團隊人員，以及仇恨言論和騷擾相關部門員工。

路透報導，美媒彭博（Bloomberg）引述知情人士說法指出，6日晚都柏林和新加坡辦公室有至少12人遭解僱。

據彭博報導，在富豪馬斯克 （Elon Musk）旗下這個社交平台被解僱的人，還包括最近才被聘為亞太地區網站誠信負責人的賓‧阿育（Nur Azhar Bin Ayob），以及推特收入政策高級主管杜明奎（Analuisa Dominguez）。

報導還說，處理不實訊息、全球申訴等政策團隊的工作人員也在裁員之列。

推特「信任與安全」部門主管爾溫（Ella Irwin）對路透證實，推特日前裁掉信任與安全團隊部分人員，但沒有透露細節。

她在電子郵件中說：「信任與安全團隊內部有數千人負責內容審核工作，每天負責這項工作的團隊並沒有人遭到裁員。」她還說，部分裁員發生在未來沒有足夠空間發展或有必要合併的領域。

推特去年11月初解僱約3700名員工，這是馬斯克採取的削減成本措施，之後又有數百人辭職。