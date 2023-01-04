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巴隆：分析師推薦5支科技股 台積電和特斯拉入列

編譯季晶晶／即時報導
New Street Research分析師Pierre Ferragu推薦買進台積電，目標價580元台幣。(路透)
New Street Research分析師Pierre Ferragu推薦買進台積電，目標價580元台幣。(路透)

根據巴隆周刊（Barron's）專欄作家金泰（Tae Kim），獨立研究機構New Street Research建議掌握五支科技股的買入機會，指它們今年可能大漲，其中包括台積電

分析師Pierre Ferragu周三在研究報告裡推薦特斯拉、台積電、晶片製造商博通（Broadcom）、叫車平台優步科技，以及英特爾旗下自駕車部門Mobileye Global，作為他的2023年首選股。

這五支股票都獲得Ferragu給予買入評級。台積電的目標價是580元台幣（約18.7美元），比周三（4日）收盤價449.5元高出29%。特斯拉目標價320美元，是周三收盤價113美元的近三倍。博通目標價700美元，遠高於周三的上漲1.22%到560.24美元。優步目標價是50美元，周三勁揚2.17%，收紅在25.91美元。至於Mobileye，目標價42美元，周三小漲0.03%到31.13美元。

Ferragu預測電動車大廠特斯拉「處於最佳位置」，即使經濟環境艱困，今年也能跑贏大盤，實現成長。他相信，特斯拉執行長馬斯克因為入主推特而產生的爭議會隨時間消散。

關於台積電，Ferragu說股價已計入晶圓代工廠面臨的晶片需求疲軟，該公司今年表現將超出預期，可能上調展望。

他看好博通的理由是營收多元化，且有能力在完成併購後削減成本。

Ferragu也樂觀看待Mobileye，這家公司擁有高成長的先進駕駛輔助系統（ADAS）。他並預期叫車業者的競爭壓力會減弱，今年的駕駛供應可能有所改善。

特斯拉 台積電 晶片

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