歐元區12月經濟衰退幅度比預期更緩和

標普全球公司（S&P Global）公布，歐元區2022年12月綜合採購經理人指數（PMI）終值升至49.3，高於48.8初值，且比11月的47.8加速擴張。路透

最新發布的調查顯示，隨著價格壓力緩解，歐元區去年12月商業活動的萎縮程度小於初估值，顯示歐元區的衰退程度低於預期。

根據標普全球公司（S&P Global）公布的資料，歐元區2022年12月綜合採購經理人指數 （PMI）終值升至49.3，高於48.8初值，且比11月的47.8加速擴張；雖自7月來持續低於景氣榮枯線50，但為5個月來最高水準。此數據被視為衡量經濟健康程度的良好指標。

標普全球市場情報首席企業經濟學家海斯說：「歐元區經濟在12月持續惡化，但放緩幅度為連續第二個月縮小，暫時顯示經濟收縮程度可能比最初預期更加溫和。然而，整體調查並沒有證據顯示，歐元區經濟可能很快恢復至有意義且穩定的成長。」

據調查，歐元區整體需求為連續六個月下降，但降幅比初估值溫和。12月綜合PMI的新業務次指標從45.8升至47，高於初估值46.5；同月服務業PMI終值也從48.5升至49.8，逼近榮枯線，且高於初估值49.1。

歐元區12月服務業的價格壓力減緩，但仍位於高檔，產出價格指數從62.3降至61，為八個月來最低水準。這對歐洲央行 （ECB）的決策官員而言是好消息，他們正持續收緊貨幣政策以抑制高通 膨。