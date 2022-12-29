我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準眾議員桑托斯金融交易存疑 紐約東區聯邦介入調查

未料到來勢洶洶 中專家：北京新冠感染率可能已超過80%

技術分析師：蘋果恐遭熊纏抱、步上其他FAANG股後塵

編譯湯淑君／綜合外電
相較於Meta、亞馬遜和Google，蘋果今年來股價跌幅沒那麼深，但若關鍵支撐價位守不住，後市跌勢可能加速，步上其他「FAANG」的後塵。(美聯社)
相較於Meta、亞馬遜和Google，蘋果今年來股價跌幅沒那麼深，但若關鍵支撐價位守不住，後市跌勢可能加速，步上其他「FAANG」的後塵。(美聯社)

電動車大廠特斯拉股價27日跌到兩年低點，隨後強彈，29日看來正邁向連漲兩日，科技股否極泰來了嗎？分析師認為言之過早，另一科技巨頭可能正遭「熊抱」，在這些科技大咖股觸底之前，美股還不會止跌。

財經網站MarketWatch報導，科技大咖股後市表現如何，對美股大盤走勢能否止跌回升至關重要。然而，市場觀察家指出，蘋果公司（Apple）可能淪為下一個遭熊抱緊處理的受害者。

比起其他大型科技股，這家iPhone製造商今年來股價表現相對較佳，年初至今「只」跌29%。相形之下，其他「FAANG」成員跌幅更深：臉書母公司Meta今年來跌65.6%，同時期亞馬遜跌50.9%，Netflix跌54%，Google母公司Alphabet也跌40.24%。

22V Research分析師John Roque在研究報告中表示，今年來蘋果股價比其他FAANG成分股站得穩，但接下來蘋果可能成為下一個慘遭熊狙擊的受害者。他指出，該股28日以52周新低價126.04美元收盤，跌破130美元附近的重要支撐價位。這價位低於此刻逐漸往下移的40周移動平均線。

轉述Roque報告摘要的@TheChartReport分析師Patrick Dunuwila寫道：「在方舟創新ETF（代碼ARKK）、特斯拉（TSLA）、Meta（META）、亞馬遜（AMZN）跌勢開始加速之前，也曾出現一模一樣的情況。」換言之，他推測蘋果也可能步上後塵，跌勢開始加劇。

據Roque研判，蘋果股價可能下探100美元。他還說，除非由蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟和特斯拉組成的「五大咖指數」（Big 5 index）觸底，否則美股大盤止跌無望。

財經部落格The Market Ear指出，蘋果股價已跌到關鍵價位，「125美元是必須守住的價位」，而「大盤未來怎麼走，蘋果是關鍵」。

蘋果 股價 特斯拉

上一則

顧客和推銷員都用虛擬分身交流 這家日本公司將在元宇宙上賣保險

延伸閱讀

全球億萬富翁資產年蒸發2兆 馬斯克虧1150億最慘

全球億萬富翁資產年蒸發2兆 馬斯克虧1150億最慘
特斯拉深陷完美風暴 底部難測

特斯拉深陷完美風暴 底部難測
MarketWatch專家教戰 2023投資別碰五資產

MarketWatch專家教戰 2023投資別碰五資產
特斯拉散戶粉繼續買股 馬斯克向員工進行信心喊話

特斯拉散戶粉繼續買股 馬斯克向員工進行信心喊話

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
「股神」巴菲特。美聯社

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

2022-12-23 11:05
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說，想年收千萬不必放棄小確幸，只要先從兩件事開始做起。 （路透）

如何不放棄生活小確幸也年收百萬？先從這兩件事做起

2022-12-23 07:28
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44

超人氣

更多 >
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招

把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招
鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大