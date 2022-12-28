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特斯拉散戶粉繼續買股 馬斯克向員工進行信心喊話

編譯季晶晶／綜合外電
即使特斯拉股價今年來大跌，鐵粉散戶繼續買進。（路透）
即使特斯拉股價今年來大跌，鐵粉散戶繼續買進。（路透）

即使今年來特斯拉股價大跌七成，但並未動搖散戶對這家電動車大廠及其執行長馬斯克（Elon Musk）的信心。

彭博資訊引述研究業者Vanda Reserach的數據報導，這個月的每一天，散戶都維持強勁買盤，12月和第4季的淨買入創新高。

周三，他們的忠誠度獲得小小的回報，特斯拉股價收漲3.31%到112.71美元，中止了2018年9月以來最長的連七天跌勢。前一天在周二，該股暴跌11%，因傳出上海廠暫時停產，以及向美國消費者提供7500美元折扣以提振年末銷售。

雖然特斯拉的獲利穩定，且有望實現歷來最大年度盈餘，但投資人還是擔心升息衝擊需求、市場競爭加劇，以及馬斯克入主推持可能分心等等因素。該股今年累計下跌71.82%，市值蒸發近7200億美元，一度成為史坦普500指數表現第三差的成分股。

根據S3 Partners的數據，看空特斯拉的投資人今年來已賺進170億美元。該公司執行董事Ihor Dusaniwsky說，「預料價格築底明顯成形前會有更多放空」。

不過，對死忠鐵粉而言，上述風險都不是問題。Vanda資深策略師Viraj Patel說：「散戶過去六個月買進的特斯拉多於過去60個月。對機構投資人來說，有明顯不看基本面訊號的買家，就是賣家天堂。」

華爾街也還有人認為特斯拉是2023年「最佳概念股」。Barid分析師Ben Kallo指出短期內有利多：「特斯拉有好個目標正在進行，假以時日對成長會有貢獻。」這些項目包括提升工廠產能、推出新款電動車，以及英國發電計畫。

但Kallo也承認短期逆風，「可能減弱需求」，他並將12個月目標價由316美元砍到252美元。

馬斯克則在周三發郵件告訴員工，不要被股市的瘋狂現象影響。他說：「持續繳出優異表現，市場將會認可。我相信，從長遠看，特斯拉會是地表最有價值公司」。他敦促員工為年底交車全力衝刺。

根據路孚特（Refinitiv）數據，分析師預期特斯拉第4季可交車44萬2452輛。

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