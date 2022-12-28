抗通膨 渣打調研：近四成中國富豪未來偏愛投資黃金

渣打集團調研顯示，有近四成中國富豪未來將投資黃金抗通膨。（路透）

渣打集團日前發布《2022 全球財富預估值》調研報告，內容顯示，有64%的中國投資 者稱其更為積極地管理財富並改變投資策略。此外，中國富豪對於黃金依舊興趣濃厚，有39%受訪者表示將投資黃金抗通膨。

報告針對來自亞洲、非洲、中東地區的14個市場的逾15,000名富裕人士進行了調研，以了解其投資決策及主要資產類別的調整情況。報告顯示，通膨上升（34%）、經濟衰退（27%）、全球經濟不確定性（22%）是上述14個市場的投資者普遍反映的三大主要擔憂。

在中國富豪方面，調查問及目前儲蓄 或投資的首要目的時，中國受訪者的前三大選擇分別為：子女教育 （50%）、假期及旅行開支或其他生活所需（47%）、改變生活方式（45%）。

此外，中國投資者投資價值型股票與債券分別為35%與21%。另外，約6成中國受訪者希望明年增加可持續投資，這一比例高於全球平均值52%。

渣打銀行財富管理部全球主管 Marc Van de Walle 表示，投資者面臨著一個通膨、經濟衰退的威脅、以及不確定的全球經濟。渣打團隊的研究表明，投資者正在改變投資組合配置以應對這些挑戰，但重要的是他們須做出符合其目標和外部環境的決策。