債券殖利率飆升 史指那指跌逾1%

由於停產時間延長，特斯拉下跌11.41%，創下史上最糟的一年。美聯社

由於債券殖利率 攀升以及投資 人評估2023年經濟前景，史坦普500指數 在假期縮短的本周之始下跌。

道瓊工業平均指數上漲37.63點或0.11%收3萬3241.56點。史指下跌15.57點或0.4%收3829.25點。那斯達克綜合指數下跌144.64點或1.38%收1萬353.23點。

隨著中國放寬對新冠疫情的限制，與中國相關的股票走高。由於停產時間延長，特斯拉下跌11.41%，創下史上最糟的一年。由於航空公司取消數千個航班，西南航空下跌5.94%。

債券殖利率也走高，給科技等成長型股票帶來壓力。10年期美國國債殖利率上漲近11個基點至3.85%。蘋果是道指表現最差的股票之一，跌至2021年6月以來最低水平，收跌1.39%。

Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)表示：「這基本上是高殖利率持續抑制成長，重新分配到其他規模較小但不足以改變整體指數的產業。」

Wells Fargo Investment Institute資深全球市場策略師撒瑪納(Sameer Samana)表示，稅損拋售、投資組合再平衡以及投資人決定2023年的投資組合，也可能對指數構成壓力。

股市將迎來2008年以來最糟年度表現，道指和史指在2022年分別下跌8.5%和19.7%；那指下跌33.8%。

史指12月下跌6.2%，而道指和那指分別下跌3.9%和9.7%。主要股指可望創下9月以來的最大單月跌幅。

在經歷通貨膨脹和衰退擔憂的殘酷一年之後，投資人希望以積極的基調結束2022年。24日拉開了聖誕行情的序幕，這段期間包括今年最後5個交易日和明年新年的前2個交易日。

波動是否會持續到2023年，以及隨著日曆年的結束，經濟和通膨將帶來什麼，這些問題也揮之不去。

美股26日因聖誕假期休市。在本周縮短的交易期間，由於交易量低，投資人預計若非相對平靜，就會是進一步波動。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲(Michael Reynolds)表示，當前市場的表現與過去熊市的典型表現一致。

他表示，二戰以來的熊市平均持續14個月。 市場通常會從熊市前的高點下跌35.7%，「目前的市場似乎遵循著與歷史平均熊市相似的軌跡。」

雷諾茲指出史指上周收跌0.2%，比11月底的高點低了約7%，這可以理解為「又一次熊市反彈」的結束。考慮到可能進一步下滑，投資人應考慮繼續減持風險資產。

根據SPAC Research的數據，12月約有74筆SPAC交易被清算，因為空白支票公司在這表現醜陋的市場中結束艱難的一年。

SPAC Research發現，今年至今共有128家特殊目的收購公司(SPAC)清算，而2021年全年只有一家SPAC清算。

SPAC面臨著艱難的2022年。這些公司通常會集中資金來確定和資助對較小公司的收購，並在特定時間範圍內將其上市。

在今年的市場動盪中，投資者越來越厭惡風險，抑制了對SPAC的興趣。隨著這些公司中許多到了確定目標並與之合併的時間結束時，清算就到來了。超過600家SPAC在2021年定價，推動了今年清算的激增。

12月清算的主要公司包括Brad Gerstner的Altimeter Growth 2。加密貨幣公司Bullish和Far Peak Acquisition本月也取消了合併。

Birinyi Associates希望人們扮演守財奴的角色，擺脫上一代認為聖誕行情是有利可圖的投資方式的想法。

他們認為聖誕行情是一個神話，至少從2000年起的數據就可以看出。只有兩年出現可觀回報，分別為2001年的6%和2009年的7%。而自2000年以來的平均收益只有0.76%。

Birinyi策略師魯賓(Joshua Rubin)在報告中說，「事實上，如果以130元的價格買入摩根大通，根據這段期間聖誕行情的回報，應該可獲得98分的收益；但以130元的投資賺取98分並不是一個好的投資策略或方法。」