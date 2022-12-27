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美股三大指數早盤小跌、特斯拉暴跌6% 聖誕漲勢落空

編譯王巧文／綜合外電
美股三大指數27日早盤小幅走跌，隨著跌勢慘重的2022年展開最後一個交易周，經濟衰退烏雲壟罩，使市場出現聖誕漲勢的期待落空。路透
美股三大指數27日早盤小幅走跌，隨著跌勢慘重的2022年展開最後一個交易周，經濟衰退烏雲壟罩，使市場出現聖誕漲勢的期待落空。路透

美股三大指數27日早盤小幅走跌，隨著跌勢慘重的2022年展開最後一個交易周，經濟衰退烏雲壟罩下，市場出現聖誕漲勢的期待落空。

道瓊工業指數27日早盤小跌約36.3點或0.15%，標普500指數也下挫0.45%，那斯達克綜合指數受特斯拉暴跌逾6%拖累，下挫逾1%，費城半導體指數跌1.62%，台積電ADR跌約0.6%。

隨著中國大陸宣布明年1月8日取消入境隔離管制，與大陸相關的股票齊聲走揚。阿里巴巴股價挺升4.5％，而京東漲逾5%、拚多多漲逾3%。

消息也激勵了澳門賭場及旅遊股，全球賭場業龍頭拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）上漲逾2％，而永利渡假村（Wynn Resorts）漲3％，新濠博亞娛樂（Melco Resorts & Entertainment）也勁揚4％。

路透引述特斯拉內部文件報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上海廠本月開始實施的減產計畫將延續到明年，上海廠1月將運轉17天，春節期間將停產，特斯拉股價27日早盤暴跌逾6%。

西南航空（Southwest Airlines）宣布取消數千架航班，使股價應聲下挫5%。

指數 特斯拉 股價

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