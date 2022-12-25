脫歐兩年 英國經濟根基遭嚴重侵蝕

英國正式脫歐兩年，經濟一落千丈。（歐新社）

自前首相強生(Boris Johnson)簽署脫歐 貿易協議，並得意洋洋地宣布英國 在完成退出歐盟 後將「繁榮、充滿活力和自足」以來，已經過去了2年。

強生表示，英國脫歐協議將使英國企業能夠與歐盟「開展更多業務」，並使英國能夠自由地在全球範圍內達成貿易協議，同時繼續向擁有4.5億消費者的歐盟市場無縫出口。

事實上，英國脫歐阻礙了英國經濟，英國仍然是一個經濟規模小於疫情之前的G7成員。

與英國最大貿易夥伴歐盟未來貿易關係的多年不確定性損害了企業投資，雖然英國與歐盟的貿易協議已簽署近兩年，但第3季企業投資仍較疫情前水平低8%。

英鎊遭受重創，使進口變得更加昂貴並引發通貨膨脹，同時未能提振出口，而在此同時全球世界其他地區在疫情後貿易繁榮。

英國脫歐為英國企業和以英國為歐洲基地的外國公司設置了貿易壁壘。 它對進出口造成壓力，削弱投資並導致勞力短缺。所有這些都加劇了英國的通貨膨脹問題，傷害了勞工和企業。

Sussex大學包容性貿易政策中心聯席主任溫特斯(L. Alan Winters)表示：「英國比同儕國家差的最合理原因就是脫歐。」

籠罩在英國經濟上空的悲觀情緒體現在罷工勞工身上，隨著幾十年來最嚴重的通貨膨脹侵蝕他們的工資，越來越多人因為工資和工作條件而罷工。與此同時，政府正在削減開支和提高稅收以填補預算缺口。

雖然英國脫歐不是英國生活成本危機的根源，但它讓問題更難解決。

牛津經濟研究院資深顧問、前英格蘭銀行官員桑德斯(Michael Saunders)表示，「英國在公投中選擇了脫歐，但政府隨後選擇了一種特別艱難的脫歐形式，這使得經濟成本最大化。」「英國脫歐對經濟回升的任何希望都幾乎破滅了。」

●商家斤斤計較成本

雖然英國在2016年6月就投票決定脫離歐盟，但直到2020年12月24日雙方才最終敲定退出單一市場和關稅同盟的自由貿易協議。這項英國脫歐協議「貿易與合作協議」於2021年1月1日生效。

它取消了大多數商品的關稅，但導入一系列非關稅壁壘，例如邊境管制、海關檢查、進口關稅以及動植物產品的衛生檢查。

在英國脫歐之前，肯特郡的農民可以將一卡車土豆運往巴黎，就像他們將土豆運往倫敦一樣容易。那些日子已經一去不回了。

倡議組織英國小企業(Small Business Britain)創始人歐文斯(Michelle Ovens)說，「每天都有小企業抱怨表格、運輸、快遞員的噩夢，事情一次卡住數周的情形；這些問題的長度簡直令人目瞪口呆。」「過去兩年的發展方式對小企業來說真的很糟糕。」

倫敦經濟學院研究人員估計，在脫歐第一年，英國出口到歐盟的產品種類減少了30%。他們表示，這可能是因為小型出口商退出了小型歐盟市場。

以為兒童製作珠寶的英國公司Little Star為例。它原本業務始於荷蘭，並計畫擴展到法國和德國。但自英國退歐之後，其30多個荷蘭客戶中只有2個準備好繼續與其做生意。

沃克(Rob Walker)與妻子Vicky於2017年共同創立了這家公司，他表示，過去2天就能發貨的產品現在需要3周時間，而進口關稅和銷售稅使得與歐洲珠寶商的競爭變得更加困難。該公司現在正在尋找美國的商機，「我們必須與大西洋的另一邊做生意，這不是很瘋狂嗎？只因為與30英里外的人做生意太難了。」

英國商會12日月公布的一項對1168家企業進行的調查顯示，77%的企業表示英國脫歐並未協助它們增加銷售額或發展業務。超過半數表示難適應新的商品貿易規則。

Dorset郡製造商Siteright Construction Supplies告訴商會，從歐盟進口零件來修理損壞的機器已成為一項昂貴且「耗時的噩夢」。該公司指出：「英國脫歐是史上規模最大的官僚主義強加給企業的行為。」

犬類零食生產商Nova Dog Chews表示，如果不在歐盟建立基地，它將失去所有與歐盟的貿易，「這讓我們損失巨額資金，如果不是英國脫歐，這些資金本可以投資於英國。」

●貿易遭到永久性損害

英國放棄不受限地進入世界最大貿易集團而損失的東西，很難輕易彌補過來。

自退出歐盟以來，它達成的唯一實質性新貿易協議是與澳大利亞和紐西蘭達成的，這些協議並沒有簡單地延續其作為歐盟成員國所達成的協議。根據政府自行估計，這些對英國經濟的影響可以忽略不計，從長遠來看，GDP分別僅成長0.1%和0.03%。

相較之下，為政府制訂經濟預測的英國預算責任辦公室(OBR)預計，與留在歐盟相比，英國脫歐將使英國的產出在15年內減少4%。從長遠來看，進出口預計將下降15%左右。

初步數據已經證實了這一點。根據OBR資料，2021年第4季英國對歐盟的商品出口量較2019年水平低9%，自歐盟的進口量下降18%。對非歐盟國家的商品出口比2019年減少了18%。

OBR在3月的報告中表示，英國「似乎已成為一個貿易密集度較低的經濟體，自2019年以來貿易占GDP的比率下降了12%，是其他G7國家的2倍半」。

伯明翰Aston大學經濟學教授杜俊(Jun Du)表示，對非歐盟國家的出口下降可能代表英國企業在面臨脫歐後更高供應鏈成本時競爭力下降。

他指出，「英國的貿易能力已因脫歐而受到永久性損害。」「這並不意味著它無法恢復，但它已經倒退了很多年。」

智庫歐洲改革中心(Centre for European Reform)的研究估計，截至2022年6月的18個月裡，英國的商品貿易比英國留在歐盟的情況低7%。

投資減少了11%，GDP比原有水平少了5.5%，每年經濟損失400億英鎊的稅收。這個金額足以支付英國財政部長亨特(Jeremy Hunt)於11月宣布的四分之三的支出削減和增稅。

●沉重的經濟代價

預計英國明年將成為發達國家中表現最差的經濟體之一。經濟合作發展組織(OECD)預計英國經濟將萎縮0.4%，僅次於受制裁的俄羅斯。德國GDP預計將減少0.3%。

國際貨幣基金(IMF)預測明年英國GDP僅成長0.3%，領先於預期收縮的德國、義大利和俄羅斯。

兩家機構都表示，高通膨和利率上升將對英國消費者和企業的支出造成壓力。

根據領先的商業組織英國工業聯合會(Confederation of British Industry)的數據，私營部門活動的下降速度在12月加快，現已連續五季下降。

CBI首席經濟學家薩托瑞爾斯(Martin Sartorius)在聲明中表示，這種下降趨勢在2023年「看來會加深」，「企業繼續面臨許多不利因素，成本上升、勞力短缺和需求疲軟，都將導致明年前景黯淡。」