美股比達康泡沫時還貴 但這兩類股可擇優布局

華爾街股票策略師認為，美股雖已回檔修正，價位仍不便宜；但對敢在別人恐懼時貪婪、勇於追逐更高報酬的投資人，有些表現出色的生技股值得留意，例如百健（Biogen）。路透

美國股市日前受強勁的消費者信心數據鼓舞，出現三周來最強表現，但分析師提醒投資 人，美股 仍未脫離熊市，目前估值仍過高，甚至比達康泡沫時期還猶有過之。話雖如此，有兩種類股值得關注，若是擇優布局，未來可能表現斐然。

財經網站MarketWatch報導，JonesTrading首席策略師Michael O'Rourke說，儘管美股今年來盤旋而下，至今價位仍不便宜。他指出，在科技股領跌下，標普500市值對美國國內生產毛額（GDP）的比率已萎縮，從約莫一年前的180%降至129%，「回檔修正幅度顯著，但仍比2000年網路泡沫時的水準高6.7%，且比過去30年的平均值高50%」。

在美股雖已拉回修正，但價位仍不便宜的情況下，2023年投資人的風險胃納可能仍欠佳。RTM Capital Advisors投資長Mark Ritchie II說，現在基金經理人大致上只求安度風暴，而非設法衝高投資報酬。

不過，對於敢在別人恐懼時貪婪、勇於追逐更高報酬的投資人，Ritchie提議兩個投資題材供他們參考：太陽能股和生技股。

太陽能股：這是個小型利基市場，拜能源價格之賜股價 有撐。Richie說，這類股中的佼佼者有盈餘和營收支撐，股價漲勢可能持續有爆發力。例如，First Solar（代碼：FSLR）和Enphase (ENPH)。

生技股：生技股表現比較良莠不齊，但Richie說，有些特定個股表現非常好，並建議挑選具有相對優勢的大型股。他舉例說，例如百健（Biogen，代碼BIIB）、雷傑納榮（Regeneron，代碼REGN）、吉利德（Gilead，代碼GILD）和禮來（Eli Lilly，代碼LLY)等。或者，也可考慮挑選相關ETF，像是SPDR標普生技ETF（XBI）。

當然，投資太陽能股和生技股都有風險，建議挑選股價表現相對於大盤更屹立不搖者。