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「黑田震撼」日銀微調政策 日圓急升2%、美期指急挫

編譯簡國帆、葉亭均／即時報導
日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率控管政策，帶動日圓強升。（路透）
日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率控管政策，帶動日圓強升。（路透）

日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率曲線控管政策，放寬日債殖利率的波動區間，允許日本10年期公債殖利率升至0.5%左右，高於之前的0.25%上限，讓市場大感震撼，不僅帶動日本股市期貨暴跌、日圓強升，還在亞股掀起波瀾，美股期指也跌約0.5%。

根據東京時間20日的政策聲明，日銀現在將允許10年期日本公債殖利率升至0.5%左右，高於之前波動區間0.25%的上限。

日銀把殖利率目標維持在零附近不變，同時把短期利率維持在負0.1%不變。

消息出爐後，日圓匯率急升2.3%，至133.75日圓兌1美元。美股史坦普500指數期貨下跌0.9%，那斯達克指數期貨跌1.5%；香港恆生指數跌1.27%，大陸上證綜合指數跌0.8%，澳洲股市跌1.2%。

此前接受彭博資訊調查的所有47位經濟學家都預期日銀不會改變政策，不過其中大多數人曾表示，日銀應該採取更多措施來改善債券市場的運作。

經濟學家：全球經濟衰退憂慮加劇 後果不容小覷

彭博資訊經濟學家指出，全球經濟衰退憂慮加劇，近來已經讓投資人草木皆兵，加上日本是全球第三大經濟體，且是目前唯一維持超寬鬆貨幣政策的主要央行，日銀微調政策所引發的全球後果，不容小覷。

經濟學家指出，日銀調整政策的影響將透過以下幾個相互強化的管道，傳導到全球金融市場：

全球債券殖利率再逢上漲壓力：此前日銀飾最後一個抑制全球債券殖利率上漲壓力的下錨，但現在這個錨已被拉起。

牽動全球龐大的跨資產交易資金流動：日本投資人持有龐大的外國金融資產，在日銀放寬利率區間上限後，突然有了把資金匯回國內的誘因，意味著將會有大量資金流出其他國家。

加劇美債流動性問題：美國聯準會（Fed）持續縮減資產負債表，已使美國公債遭逢流動性問題，若日本投資人把資金匯回國內，將帶動全球金融情勢更加緊縮，也提高未來現金流動的貼現率。

直接對日本經濟造成負面衝擊：日本消費者已經為高通膨所苦，現在央行微調政策，將加重苦痛，也再提高全球經濟衰退的疑慮。

殖利率 日本 指數

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