ChatGPT爆紅背後 開發商OpenAI估後年營收上看10億美元

路透報導，OpenAI預估明年營收將達到2億美元，後年更上看10億美元。路透

近來爆紅的聊天機器人ChatGPT可以創作俳句、用義大利文講笑話、還會寫論文，可能很快就讓各地教師遇到人工智慧（AI ）代寫文章的禍害。但更多人想知道，ChatGPT背後的開發機構OpenAI要如何賺錢、會賺多少？

路透報導，三名知情人士透露，OpenAI最近告訴投資 人，預估明年營收 將為2億美元，到2024年則將達10億美元，代表矽谷一些人正在押注這項基本技術，並非曇花一現，即便公開演示時偶有瑕疵。OpenAI是由億萬富豪馬斯克、投資人奧特曼（Sam Altman）共同成立，獲得微軟注資10億美元。消息人士透露，微軟今年尋求增持OpenAI股權。

一名知情人士透露，最近的轉手售股交易，使OpenAI的估值達到200億美元。

這家新創機構已激勵對手和其他公司以OpenAI的生成式AI軟體（包含圖像生成軟體DALL-E 2）為基礎，打造應用程式（App）。根據官網，OpenAI會向開發人員收取技術授權費用，每生成2萬字的文本收費約1美分以上，以文字提示生成圖像，則每一張要價2美分左右。

OpenAI的發言人拒絕評論該公司的財務與策略，而已2020年就開始釋出商業產品的OpenAI，已表示其任務仍是人道安全地推動AI進步。

預示OpenAI未來可能發展的跡象，為Synthesia和倚賴OpenAI技術的Jasper等新創公司，都在自家網站宣稱，已吸引財星世界500強企業使用其影片生成或AI文案工具，Jasper更表示，已吸引8萬家廣告業者使用其軟體草擬廣告、電郵及部落格等內容，知情人士透露，Jasper預期今年營收將倍增到約8,000萬美元。

隨著ChatGPT迄今已回答超過100萬名用戶的問題，OpenAI不僅是AI服務供應商，也可能成為Google搜尋的潛在競爭者，因此引發關注。

但一些投資人仍抱持懷疑態度。一名知情人士表示，特定大型創投公司今年都未出資支持OpenAI，質疑OpenAI的估值升高是否合理、或和Google等對手競爭的能力。

此外，OpenAI在2019年設立「獲利上限」結構，規定投資人的報酬率不能超過其投資金額的100倍，以維護使命，但這對創投公司來說是個罕見的限制。