Fed會後鮑爾會說什麼？如何衡量他有多「鷹」？

聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

聯準會（Fed）即將在今天下午2時宣布最新決策，接下來Fed主席鮑爾 會在30分鐘後舉行記者會。投資人正屏息關注鮑爾這回會說什麼，立場是偏「鷹」或「鴿」。

財經網站MarketWatch報導，這回Fed升息 幅度幾乎確定將從3碼減為2碼（0.5個百分點），把聯邦資金利率 目標區間提高到4.25%-4.5%。市場焦點將轉向呈現個別決策官員利率預測的「點狀圖」，以及鮑爾記者會上的發言。

分析師預期「點狀圖」可望顯示Fed官員上修對明年利率預測，這波升息循環的利率峰值可能從9月估計的4.6%，提高到4.75%-5.25%。多數官員可能傾向支持5.25%。

不過，日前公布的美國11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，低於預期，促使野村（Nomura）經濟學家以通膨壓力進一步趨緩為由，把對Fed這波升息循環的終端利率預測下調0.75個百分點，降到4.75%-5%。

野村並預料，Fed明年將進一步放慢升息腳步，可望在2月和3月分別升息1碼（0.25個百分點）。

至於鮑爾記者會上會說什麼，分析師普遍認為，他會給股市潑冷水，強調Fed抗通膨之路還很漫長，會持續收緊貨幣政策，重申儘管升息步調減緩，但利率會「升得更高、升得更久」的基調。

北美Allianz Trade高級經濟學家Dan North認為，現在美國經濟瀕臨墜落懸崖，衰退疑慮日增，或許Fed離升息止步不遠了。

他認為，衡量鮑爾在記者會上有多「鷹」的一個指標，是仔細聽他對「緊縮過度的風險」有何說法。

鮑爾在11月會後記者會上表示，如果Fed緊縮過度，「我們可以運用工具支持經濟」。市場把這句話解讀是「轉鴿」訊號，加上他一周前剛表示Fed也不想緊縮過度，市場應聲大漲。

但Evercore ISI副董事長Krishna Guha在致客戶報告中說：「我們理應預期12月語調會更嚴肅。」

野村團隊則在報告中預測，鮑爾可能「持續預留Fed在2月升息1碼或2碼的選擇空間」，但「他也許會強烈暗示那場會議可能進一步減緩升息步調」。