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鉅富擁遊艇不夠看 買潛艇才刺激 達里歐從興趣發現商機

編譯劉忠勇／綜合外電
Triton可載多人的潛水器。（截圖自Triton網站）
Triton可載多人的潛水器。（截圖自Triton網站）

超級遊艇已滿足不了鉅富，擁有可供他們探索地球最深處的潛水艇才夠看。橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）看準這個商機，已入主一家潛水艇製造商，好萊塢導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）也是股東之一。

英國金融時報報導，達里歐已是Triton Submarines的老闆之一，這家設在佛羅里達的公司專為富人製造可潛航的交通工具。

達里歐接受金融時報訪問時說：「如果只是想搭遊艇去一些不錯的地方，就另當別論了。若你想搭的遊艇是可以下水探險的，這趟旅行就更有看頭了，也值得探險。」達里歐不願透露他出資多少，只表示Triton現為共同創辦人 Patrick Lahey、他和卡麥隆三人共同擁有。

Triton成立於2007年，專為遊艇船主生產可潛航的潛水器。潛水器的價位各異，有少至250萬美元的，也有要價4000萬美元的。可載人數從單人到66人不等，潛航深度從100米到可下到深海都有。Triton每年可生產四到五艘，目前手中還有待完成的訂單。

創辦人之一Lahey告訴金融時報，玩遊艇的方式已出現重大轉變，「遊艇不在於炫富、飲酒作樂，而在於能讓我們遨遊，而下潛也是一種體驗」。

73歲的達里歐自己擁有四艘潛水器，他也一直是探索海洋的倡導者。他早年深受「水肺潛水之父」雅克庫斯托（Jacques Cousteau）的探險所啟發，曾出資數百萬美元協助打造研究船OceanXplorer ，專事海洋研究及紀錄。

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