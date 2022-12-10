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國際金融市場迎超級央行周 緩升息續抗通膨是主旋律

編譯林奇賢／綜合外電
聯準會（Fed）預定美東14日下午2時公布決策，市場幾乎已認定這次將升息2碼。 路透
聯準會（Fed）預定美東14日下午2時公布決策，市場幾乎已認定這次將升息2碼。 路透

全球金融市場將迎來「超級央行周」，本周包括台灣、美國、歐元區、英國和俄羅斯等全球至少11個主要央行，都將宣布最新貨幣政策，其中尤以聯準會（Fed）最受矚目。目前已有充分跡象顯示，這些央行大多會放緩升息步調，將幅度縮至2碼，但物價壓力仍在，因此尚不會停止升息。

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC），將在美東14日下午2時公布決策，市場幾乎已認定這次將升息2碼（0.5個百分點）。在上次會後，美國通膨率進一步降溫，而包括主席鮑爾在內的Fed官員也已釋出相關訊號。如今市場關注焦點，轉為尋找Fed最終利率會升到多高的線索。

15日當天也堪稱「超級星期四」，因為歐洲央行（ECB）、英國、瑞士、挪威、中國與菲律賓等央行都集中在當日公布決策。最新的通膨數據顯示歐元區的物價壓力也終於略降，讓市場普遍預期ECB在先前連兩次升息3碼後，這次也將升息2碼，但不指望ECB放鴿。其他地方也是同樣的情況，瑞士和挪威央行料將放慢升息步調，但對抗通膨的戰役尚未結束。

即便經濟展望黯淡，也不太可能阻止英國央行繼續升息。英國央行先前預計，經濟衰退恐怕會一路持續到2024年，但市場普遍預期這次還是會升息2碼至3.5%。目前利率交換市場認為英國利率會在明年9月升到4.6%。

台灣央行也將在周四舉行第4季理監事會議。花旗銀行預期，台灣央行將升息半碼，但不會再進一步提高存準率。除了台灣，亞洲還有菲律賓央行也要開會，彭博預估該行會跟隨Fed的步伐，再升2碼。

周五輪到俄羅斯和哥倫比亞央行宣布利率決策，彭博資訊預測俄國央行將按兵不動，哥倫比亞則可能一口氣升息4碼。

央行 升息 利率

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