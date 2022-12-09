通膨持續火熱 道指跌305點

Lululemon第4季業績財測弱於預期，股價暴跌12.85%。美聯社

由於對持續升息 的擔憂持續存在，美股收低，所有股指本周均下跌。

道瓊工業平均指數 下跌305.02點或0.9%收3萬3476.46點。史坦普500指數下跌29.13點或0.73%收3934.38點。那斯達克綜合指數下跌77.39點或0.7%收1萬1004.62點。

總計本周道指下跌2.77%，為9月以來最差單周表現。史指下跌3.37%，那指下跌3.99%。

11月生產者物價指數(PPI)顯示高於預期的批發物價，較上月上漲0.3%，較上年上漲7.4%。不包括食品和能源的核心PPI也超出預期。

樂觀的消費者信心數據緩解了一些擔憂，但注意力仍集中在下周繁忙的經濟數據。

注意力轉向13日公布的消費者物價指數(CPI)，預計該指數將顯示通膨是否已經消退。Fed可能會在14日的12月會議結束時升息2碼(50個基點)。雖然增幅將小於前4次升息，但人們越來越擔心Fed能否實現軟著陸並防止經濟衰退。

Homrich Berg投資長朗恩(Stephanie Lang)表示，投資人長期以來一直希望Fed激進的緊縮立場出現轉變，但數據始終未能支持這種願望，「我們的預期是，的確需要看到通膨率下降到接近聯邦基金利率 ，Fed才會暫停升息，而這些數字之間仍有相當大的差異。」「在通膨方面仍有一些工作要做，才能真正落實到現實世界。」

其他消息方面，Lululemon第4季業績財測弱於預期，股價暴跌12.85%。DocuSign因業績強勁而躍升12.37%。

美國消費者的相對實力將有助於支撐通膨，這意味著將物價漲幅降至正常水平所需的時間比預期的要長。

美國商銀CEO莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示，「我們的預期是，通膨要到明年年底至2024年真正得到控制。」

他說：「這比人們希望的要花更久，這種事不會一蹴而就。」「更高的短期利率需要一些時間才能繼續放緩經濟並控制通膨。」

Fed已4次將基準利率調升3碼(0.75個百分點)，並普遍預計下周將再升息2碼。如果通膨數據持續高於預期，就可能會繼續升息。

考慮到這一點，美國商銀預計明年利率將繼續攀升並保持高位，這是是控制通貨膨脹不可或缺的一部分。

莫伊尼漢說：「最終利率是5%還是5.5%並不重要，重要的是在我們確定之前將其保持在那裡。」

《股票交易者年鑑》編輯赫希(Jeffrey Hirsch)表示，如果以史為鑑，美股的年終漲勢最快可能從下周開始，「在過去21年裡，美股通常在12月的第10個交易日前後開始走高。」「今年第10個交易日是12月14日，與Fed利率決策同一天。」

他說，這段時間也接近稅損拋售壓力通常消退的時間。

赫希預計下周Fed將實現普遍預期的升息2碼，但會繼續轉向「更溫和的立場」。他說，這就足以成為年底甚至2023年反彈的理由，「我們仍然看漲，並期待下周美股進一步證實這個立場。」

Lululemon股價大跌，因這家運動休閒用品製造商發布弱於預期的財測。 然而，摩根史坦利仍然認為該股有很多優勢，因此上修其目標價。

該公司重申其股票加碼評級，並將目標價上修至387元，較8日收盤價上漲約17%。

摩根史坦利股票分析師史特拉頓(Alex Straton)在報告中表示：「該股自10月以來上漲34%後可能會稍作喘息，市場預期超出預期。」「基本面繼續強勁，公司在充滿挑戰的消費者和宏觀背景下推動特殊需求的能力，仍然令人印象深刻。」

馬斯克表示，如果Fed下周再次收緊政策，任何經濟衰退都會更加嚴重。