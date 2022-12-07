彭博估明年經濟展望黯淡 可留意這3大驚喜

彭博經濟學家預估，明年的全球經濟表現可能是過去30年數一數二差，但仍有三個可保持樂觀的理由。（美聯社）

彭博經濟學家預估，俄烏戰爭引發的能源衝震撼持續衝擊經濟，明年的全球經濟表現可能是過去30年數一數二差，但仍有三個可保持樂觀的理由。

彭博經濟學家預測，2023年全球經濟將只會成長2.4%，低於2022年的3.2%，且是2009年金融海嘯、以及2020年新冠疫情爆發這兩個危機年之外，從1993年以來的最低成長率。

不過，各國命運大相逕庭，美國經濟預估將在2023年第3季陷入衰退，因為聯準會（Fed）升息 衝擊對利率 敏感的產業，失業率將升抵4.5%，全年成長率將受抑制。彭博經濟學家預估Fed這波升息循環的終點利率為5%，並將維持到2024年第1季。

歐元區仍將面臨債務和舉債成本升高的影響，明年國內生產毛額（GDP）擴張艱困，但通膨率下降速度較快，將意味著歐洲央行（ECB）的終端利率有望降低，也有可能在2023年底降息。

中國明年表現則可能鶴立雞群，主因逐漸脫離新冠防疫 的「清零」政策、及當局支持房地產業，預料2023年將成長5.1%；彭博經濟學家預測的基本情境是中國的明年中完全重啟。

彭博經濟學家預估，多數東南亞經濟明年都將降溫，馬來西亞明年的成長率可能從今年的9.7%大幅減速到4.5%，菲律賓也將從7.4%降到6%，新加坡也將大幅趨緩到1.5%，泰國則有望加速成長到3.7%。

不過，彭博經濟學家指出，仍有三大理由樂觀看待明年經濟。首先是Fed可能不會過度緊縮，成功引導經濟軟著陸，即便美國經濟在利率觸頂後陷入衰退，也會為其短暫。

其次是中國重啟經濟，好消息是當局正在鬆綁清零防疫限制，問題在於會鬆綁多少，但從美國和歐洲的經驗來看，中國的目標將是經濟活動完全回歸常態。

第三是歐洲躲過能源危機。但這個情況的不確定性較高，因為能源成本一直到明年都將居高不下，將造成成長疲弱、利率升高。