美打晶片戰拉幫結派 為了艾司摩爾與荷蘭關係卡卡

美國總統拜登和荷蘭首相呂特參加G20活動的檔案照。（美聯社）

財經網站CNBC報導，美國顯然已努力說服荷蘭，不要將高科技晶片 製造設備賣給中國，但雙方關係還不到荷蘭唯美國是從的地步，這讓美國心焦難耐。

荷蘭人口僅1700萬，但擁有半導體供應鏈的明星企業艾司摩爾（ASML），這個歐陸國家正在權衡，如果與全球第二大經濟體的中國不相往來，會對經濟前景產生何種影響。

艾司摩爾不生產晶片，而是生產並銷售價格高達2億美元的EUV微影設備給台積電（2330）之類半導體製造商。EUV是製造世上最先進晶片的必備工具，艾司摩爾是EUV的唯一製造商，具壟斷地位，所以是世上最重要的晶片公司之一。

根據艾司摩爾發言人，由於荷蘭的各種出口限制，自2019年以來，艾司摩爾一直無法出貨中國，但預期新出口管制措施對艾司摩爾2023年出貨計畫的直接衝擊有限。

美國對荷蘭的施壓似乎始於2018年川普 執政期間。根據路透2020年的一份報導，在美國政府的大力遊說下，荷蘭撤銷艾司摩爾的出口EUV給中國的許可證。在川普的主導下，美中打起貿易戰，後來演變成科技霸權之爭，華盛頓試圖切斷對中國企業的關鍵技術供應。

拜登主政，對中國晶片產業的攻擊又向前邁進一步。10月，美國商務部 公布全面性規定，要求想賣高階運算半導體或相關製造設備給陸企要先申請許可證。艾司摩爾也因為美國新規，告知美國員工停止為中國顧客服務。本月，商務部副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）、國安會資深主任查布拉（Tarun Chhabra）都和荷蘭官員會晤。

印度Takshashila研究所高科技地緣政治專案主任Pranay Kotasthaneq受訪指出，「美國政府對美企實施了單邊終端控管，但如果中國可以從艾司摩爾或東京威力科創拿到這些機器，從美國的角度看，控管就徒勞無功。因此，美國想拉荷蘭、南韓和日本入夥，將單邊控制變成多邊」。

上周，美國國務卿慶稱讚面對中國構成的挑戰，與歐盟之間的「應對方式日益趨同」。

但荷蘭看起來沒那麼容易鬆口站隊。荷蘭外貿和發合作部長Liesje Schreinemacher上周表示，「顯然我們正權衡自己的利益，我們的國安利益至關重要，顯然我們有經濟利益，如各位所能理解，而地緣政治因素也總是發揮作用」。她補充表示，北京是「重要貿易夥伴」。