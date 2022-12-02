擺脫就業數據 道指由跌轉升

就業數據顯示，即使升息，但勞動市場依然強勁。圖為伊州Vernon Hills的一家零售店外放著招聘廣告。美聯社

美股收復了早盤的大部分跌幅，因為投資人放過高於預期的勞動數據，將眼光投向即將召開的Fed會議。

道瓊工業平均指數 在盤中一度下跌350多點後，收盤上漲34.87點或0.1%至3萬4429.88點。史坦普500指數下跌4.87點或0.12%至4071.7點，早盤一度下跌1.2%。那斯達克綜合指數也收復失地，下跌20.05點或0.18%至1萬1461.5點；早盤一度下跌1.6%。

三大指數本周都呈上揚，其中那指漲幅最大，接近2.1%。史指上漲1.1%，道指上漲0.2%。本周為三大股指自10月以來首次連周上漲。

2日公布的勞動數據顯示11月就業 人數新增26.3萬人，漲幅高於《道瓊》調查經濟學家預期的20萬人。平均時薪也高於預期，環比上漲0.6%，同比上漲5.1%。失業率穩定在3.7%。

數據公布後股指大跌，但隨著時間過去，市場收復大部分跌幅。市場觀察人士將原因歸因於Fed主席鮑爾30日發表講話證實最快12月開始放緩升息 後，投資人越來越能夠擺脫對個別經濟指標的影響。

富國證券副總裁漢恩(Anna Han)表示：「在鮑爾發表講話後，光看一個強勁的勞工數據點是不夠的。」「他證實正在對通膨產生影響的趨勢，這在某種程度上安撫了市場並減輕了壓力。」

這是Fed 12月13日至14日為期兩天的會議前的最後一份就業報告，預計Fed將從近幾個月的3碼(75基點)升息幅度縮小至2碼(50基點)。

就業數據顯示，即使升息，但勞動市場依然強勁。但匯豐銀行財富管理和私人銀行業務投資長拉斯可(Jose Rasco)說，這並不意味著這些升息沒有在其他地方產生預期的影響。

他表示，就業數據是另一項指標，說明服務業通膨並未像Fed希望的那樣降溫，平均時薪高於預期。然而，他表示，雖然Fed明顯將勞動力視為當前通膨狀況的關鍵指標，但它可以將目光投向其他地方。其他地方的通貨緊縮足以顯示之前升息的效果。他指的是商品需求的下滑。

拉斯可說，「問題是，『Fed是否在其他市場看到足夠的通貨緊縮，以保證升息步伐放緩？』」「我們認為沒錯。」

訂單成長放緩是促使RBC Capital Markets下修DoorDash評級的一個因素。

該投行將其評級從優於大盤下修至同行表現，同時將該股目標價從70元調降至60元。新目標價代表約還有5%的上漲空間。

今年是這支食品配送股艱難的一年，與2022年初相比，其股價下跌了62.2%。2日下跌3.38%。

Wellington Shields技術策略師葛瑞茲(Frank Gretz)表示，材料類股正在反彈，這可能是長期上漲的開始，「在不到兩個月的時間裡，該類股的每支股票都從低於50日移動均線下方升至均線之上。雖然樣本有限，但所有事件都顯示未來2到12個月內會出現正回報。」

SPDR材料特選產業基金(Materials Select Sector SPDR Fund)上漲 1.1%，過去一個月漲幅超過15%。

根據就業報告，11月美國西語裔和黑人女性的失業率有所下降，而總體失業率保持穩定。

根據勞工部的數據，11月西語裔工人的失業率從10月的4.2%降至3.9%。

黑人失業率從5.9%降至5.7%。黑人女性的降幅更大，從5.8%降至5.2%。

整體而言，美國11月失業率維持在3.7%不變，與10月持平，符合預期。