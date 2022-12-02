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全球大銀行押注台韓股市 明年半導體業復甦推動上漲

編譯季晶晶／綜合外電
全球大型銀行看好明年半導體業復甦可推動台灣和南韓股市上漲。(美聯社)
全球大型銀行看好明年半導體業復甦可推動台灣和南韓股市上漲。(美聯社)

全球大型銀行看好台灣和南韓股市，預估明年半導體業復甦將推動上漲行情。

此時美國仍在升息，全球大多數股市都面臨2008年全球金融危機以來最糟的年度報酬率，而晶片製造商獲利銳減。

高盛集團說，韓股是2023年反彈首選標的，因估值低，韓元暴跌使韓股變得更便宜，而且預期中國需求復甦將嘉惠南韓企業。以美元計算，2023 報值率預估可達30%。

摩根史坦利銀行說，台灣和南韓兩地都是需求復甦時的早升段市場。

至於美國銀行、瑞銀、法國興業銀行、德意志銀行財富管理公司DWS，他們的分析師也一致看好韓股，與對印度和中國的看法分歧形成鮮明對比。

DWS亞太區投資長Sean Taylor說：「半導體的需求明年第1季應該會觸底，股市行情總是率先開跑。」他最近幾個月加碼韓股，認為「9月和8月的拋售太過」。

高盛指出，拋售已使韓股的外資持股降到2009年來最低，但6月底後流入大約60億美元的資金，「表明外資興趣轉變」，可能進一步推動股市走高。

法國興業建議投資人增加對韓股和台股的曝險，減碼中國、印度和印尼股市。

摩根史坦利最看好生產商品化低成本晶片和消費品用晶片的晶片製造商，其中包括三星電子或SK海力士。該銀行給SK海力士的目標價比當前股價高約50%。

雖然台灣和南韓都有地緣政治風險，但分析師認為，已經反映在股價裡。法國興業亞股策略主管Frank Benzimra說：「長期以來政治議題一直存在。事情永遠可能變糟，但就風險報酬比而言，因為過去12個月積累許多壞消息，南韓或台灣都是低估值市場，下行空間有限。」

南韓 晶片 高盛

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