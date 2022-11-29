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華爾街風向轉 預期美元強勢時期即將結束

編譯葉亭均／即時報導
美元在今年稍早看起來升值態勢銳不可當，如今，投資人轉向認為美元強勢時期即將結束。(路透)
美元在今年稍早看起來升值態勢銳不可當，如今，投資人轉向認為美元強勢時期即將結束。(路透)

美元在今年稍早看起來升值態勢銳不可當，當時投資人加碼押注通膨嚴峻與美國升息。如今，投資人轉向認為美元強勢時期即將結束。另外，投機客近一周已把美元淨空頭部位拉高至2021年7月以來最高。

包括摩根資產管理公司和摩根士丹利在內，之前看多美元的投資機構表示，隨著通膨降溫，市場降低對聯準會進一步緊縮政策的押注，美元強勢時代即將結束，歐元、日圓和新興市場貨幣出現買進機會。

摩根資產管理公司墨爾本策略師克雷格（Kerry Craig）表示：「市場現在更能掌握聯準會的動向。美元不再是我們今年見到的單向如虹漲勢。 歐元和日圓等貨幣有反彈回升的空間。」

隨著聯準會官員出現更多鴿派談話，通膨放緩使得升息步調放緩的押注增加，市場開始討論交易美元的最佳方式。多數分析人士認為，美元一枝獨秀的升值走勢正在消退。

長遠來看，美元走貶的影響不僅侷限於外匯市場，還可緩解輸入型通膨對歐洲經濟的壓力，降低貧窮國家的糧食進口成本，減輕其他政府以美元計價的債務負擔。

美元指數從9月底高點迄今跌逾6%。此外，美元兌所有G-10貨幣在過去一個月走貶，兌日圓、紐元匯率貶值約7%。

Abrdn駐倫敦的利率管理投資主管艾希（James Athey）表示：「美國通膨顯示出放緩跡象，聯準會意識到升息對通膨的滯後影響…我們認為美國和日本的貨幣政策差異已到極限」。

另據美國商品期貨交易委員會的最新數據，截至11月22日的當周，美元淨空頭部位達18.2億美元，較前一周的1,050萬美元暴增，且攀升至2021年7月以來最高。

聯準會最新會議紀錄也支撐市場人士的觀點。大多數官員認為，放慢升息步調將是合適之舉。市場目前對聯準會利率峰值的預期降至5%以下，11月初時還曾高於5%。

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