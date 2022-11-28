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鴻海鄭州廠事件衝擊產量 iPhone 14 Pro要等37天才到貨

編譯簡國帆、葉亭均／即時報導
分析師估算，鴻海集團在中國鄭州廠爆發的事件，可能導致蘋果本季的iPhone產量面臨至少5%的衝擊。（路透）
分析師估算，鴻海集團在中國鄭州廠爆發的事件，可能導致蘋果本季的iPhone產量面臨至少5%的衝擊。（路透）

巴隆金融周刊（Barron's）報導，Wedbush證券公司以艾夫斯（Daniel Ives）為首的分析師團隊估算，鴻海集團在中國鄭州廠爆發的事件，可能導致蘋果本季的iPhone產量面臨至少5%的衝擊。另根據Counterpoint Research的資料，iPhone 14 Pro機型等待到貨時間正在拉長，現在預期最長得等待多達37天，創下最長紀錄。

Wedbush證券公司分析師28日說，本季iPhone產量受衝擊的程度可能多達10%，取決於鄭州廠的生產情況。蘋果近來已調降本季的iPhone產量目標，從9000萬支下修到約8700萬支。蘋果和鴻海都未立即回覆巴隆周刊的置評請求。

中國官媒環球時報28日報導，為了吸引勞工重返鄭州廠，鴻海正提供12月起60天、多達人民幣9600元（約1334美元）的獎金，並表示可能發放更多獎金在新冠防疫限制期間待更久的員工。

市場尤其擔心目前熱銷的iPhone 14 Pro與Pro Max機種供應可能減少。彭博資訊日前報導，這起紛爭已造成iPhone Pro機型的產量缺口接近600萬支。

Wedbush分析師團隊估算，iPhone的需求超乎供應三倍。

另根據Counterpoint Research的資料，在美國，消費者今年購買蘋果iPhone 14 Pro機型，現在預期最長得等待多達37天，遠比前一代的iPhone 13 Pro系列來得更久，也比14 Pro剛上市時的等待到貨時間更長。分析師表示，在所有市場中，iPhone 14 Pro和Pro Max機款的到貨時間正在「明顯增加」。

Counterpoint的到貨時間研究室基於該公司每周三到四次蒐集數據的平均值，目前包括加州等地，iPhone 14 Pro得等待到貨時間為30天。

IDC分析師布萊恩·馬（Bryan Ma，音譯）表示：「在進入年底購物旺季時，蘋果的旗艦Pro系列機款短缺是很不妙的，尤其是消費者最終轉向購買其他競爭的產品。幸好蘋果有大量生態系統黏著度來抑制多數這樣的外流，並在接下來的季度滿足這股需求。」

iPhone 蘋果 分析師

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