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SBF推文說月底參與紐時峰會 網怒：你還沒入獄？

編譯湯淑君／綜合外電
加密幣交易所FTX最近聲請破產引爆加密幣新一波賣壓，讓許多損失慘重的投資人欲哭無淚。圖／路透
加密幣交易所FTX最近聲請破產引爆加密幣新一波賣壓，讓許多損失慘重的投資人欲哭無淚。圖／路透

加密幣交易所FTX最近聲請破產引爆加密幣新一波賣壓，FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）也從幣圈「救世主」淪落為眾矢之的，他23日晚間發出一則推文，立刻在網路上激起一片討伐聲浪。

財經網站MarketWatch報導，班克曼-佛瑞德推文證明，他將出席紐約時報11月30日舉行的DealBook Summit，接受紐時記者Andrew Ross Sorkin訪問。

班克曼-佛瑞德一在推特上露臉，就引來眾怒。推特用戶@WSBChairman回應說：「這傢伙偷走數十億美元，今天卻能以自由人身分出席高峰會發表演說？這還有天理嗎？」

另一用戶給SBF的回應是：「騙子。因為你，我什麼都賠光了。」

在另一則推文中，紐時記者Sorkin表示，月底訪問SBF時「話題完全不設限」，「有許多重要問題必須提出並尋求解答。」

SBF和Sorkin的推文立刻在網路上激起眾怒，僅表達投資界對這個前FXT執行長的憤怒於萬一。班克曼-佛瑞德被控盜用FXT用戶價值數十億美元的資產，卻準備在月底參與這場頗有盛名的DealBook會議，屆時高階官員、企業主管和文化界領袖也可望應邀出席。

這份與會者名單包括：貝萊德董事長兼戲芬克（Larry Fink）、Netflix創辦人兼執行長哈斯汀（Reed Hastings）、亞馬遜總裁兼執行長賈西（Andy Jassy），以及美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）等人士。

有人質疑，班克曼-佛瑞德「怎麼還沒入獄？」，引起熱烈迴響。

推特用戶@fintwit_news轉推5月30日的推文說：「2009年，馬多夫（Bernie Madoff）虧空投資人600億美元，被判處150年徒刑。2022年，穩定幣Luna崩跌，價格跌到零，權道亨（Do Kwon）害投資人損失600億美元，他隨即創立Luna 2.0。」

Galaxy Digital執行長Mike Novogratz就在23日一場訪談中說：「我認為，那一天將降臨在他身上。」他的公司有在FTX存放大約7700萬美元的現金和數位資產，如今FTX破產，這些資產看來追討無望。

FTX破產風暴持續擴大，加密幣交易平台幣安（Binance）執行長趙長鵬接受彭博訪問時表示，他認為會產生「一點傳染」效應。最近，加密幣交易公司Genesis也陷入破產疑雲。

不過，想當面向班克曼-佛瑞德興師問罪的人，恐怕會失望了。因為紐時發言人向MarketWatch證實，SBF將「從巴哈馬參與」11月30日登場的DealBook Summit。

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