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惠普將裁員6000人 預期PC需求黯淡到明年

編譯葉亭均／綜合外電
PC大廠惠普宣布將裁員多達6千人。路透
PC大廠惠普宣布將裁員多達6千人。路透

惠普（HP）宣布，未來三年將在全球裁員4,000人至6,000人，此時個人電腦（PC）需求嚴重下滑的情況預料延續至明年，也衝擊該公司獲利。大規模裁員消息出爐後，惠普股價在22日收盤後應聲上漲1%。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示，為了管理成本，惠普將在未來三年對其6.1萬名全球人力裁員多達10%，並且減少不動產足跡。估計整頓相關費用為10億美元，其中約60%會發生在本月展開的2023年度。惠普在聲明中表示，到2025年度結束，這項計畫應會為公司每年節省14億美元。

羅爾斯表示：「我們認為現在應該審慎地不要假定市場會在2023年好轉。」

惠普同日宣布上季營收下滑逾11%至148億美元，小幅度淨虧損，主要反映一項法律和解案的成本。

展望未來，惠普預估在明年10月底止的2023年度每股盈餘3.2美元至3.6美元，分析師平均預估為3.61美元；自由現金流預估約32.5億美元，也低於分析師預期。羅爾斯說，上述財測是假定2023年度電腦銷售下滑10%，「我們預期一個充滿挑戰的市場環境」。

惠普一直在應付PC需求持續低迷的情況。羅爾斯說，需求下滑最初是從低階消費者產品開始，但隨後範圍擴大，因為企業開始縮編人力並削減科技投資。產業分析業者顧能（Gartner）表示，全球第3季PC出貨下滑約20%，是1990年代中期開始追蹤數據以來最大減幅。惠普的競爭同業戴爾（Dell）21日才表示，PC市場今年買氣疲軟的情況將會持續，預期第4季PC銷售營收下滑的幅度會更深，一些消費者近期已「暫停購買」。

惠普股價在22日收盤後上漲約1%，收盤價為每股29.38美元，今年來累計下跌22%。

這也是最新一家宣布大規模裁員因應經濟挑戰的科技公司。臉書母公司Meta和亞馬遜已開始各自裁員約1萬人、推特裁員約7,500人，硬碟大廠希捷（Seagate）也宣布將裁員3,000人，思科、微軟與軟體大廠Salesforce也都加入縮編人員的行列。

裁員 營收 股價

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