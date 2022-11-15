我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位

白宮官員柯比：台海緊張局勢不可鬆懈

較富裕消費者也找平價品 沃爾瑪調高展望

編譯季晶晶／即時報導
沃爾瑪周二公布第3季財報，表現優於市場預期。(美聯社)
沃爾瑪周二公布第3季財報，表現優於市場預期。(美聯社)

高通膨時期連較富裕消費者都想要省錢，這使得所打平價策略的沃爾瑪（Walmart）人氣更高，該公司上季銷售成長將近9%，超過市場預期，雖然因為同意就鴉片類藥物訴訟與多州和解，必須支付31億美元，產生淨損。

在截至10月底的第3季，這家零售巨擘搶下美國人日用雜貨預算的更大占比，有四分之三來自年收入逾10萬美元的消費者。沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）表示：「不管收入水準，每個家庭現在都更在意價格。」

該公司的營收是1528.1億美元，優於Refinitiv訪調的分析師預估的1477.5億美元。淨損18億美元，不如去年同期的獲利31.1億美元，但剔除鴉片類藥物訴訟和解金以及股票投資損失，調整後的每股盈餘是1.5美元，高於分析師預估的1.32美元。

在美國，不包括燃料在內，同比銷售額成長8.2%，優於StreetAccount分析師預估的3.6%。而國內市場的電子商務銷售較一年前勁揚16%。在線上銷售表現的帶動下，全球廣告業務年增超過30%，由美國市場領軍。

國際業務是上季亮點之一，淨銷售增加7.1%到253億美元，但有匯損15億美元。中國市場強勁成長，線上銷售是全球各地最高。

沃爾瑪股價周二上漲6.54%到147.44美元，為6個月來最高，主要得力於亮麗的營收表現，以及新的200億美元庫藏股計畫。

董明倫表示，該公司正在處理今年初因無法預測的支出模式而造成的過剩庫存，目前已有「大幅改善」，本季還會取得進一步的進展。

本季，沃爾瑪預估淨銷售成長放緩到3%，根據Street Accont，這低於華爾街預期的3.5%，部分原因是幣值波動，調整後的每股盈餘下滑3%-5%。然而，該公司預料仍能超越先前的全年銷售和獲利成長目標。

沃爾瑪 分析師 營收

上一則

晶片業史上最大 博通向歐盟請准610億美元收購VMware

延伸閱讀

升勢本周暫止 觀察零售財報

升勢本周暫止 觀察零售財報
零售商本周財報重點：庫存

零售商本周財報重點：庫存
網購送貨到家成風潮 Trader Joe's為何敢不這麼做？

網購送貨到家成風潮 Trader Joe's為何敢不這麼做？
大仁說財經／前景不明 企業假期徵才縮水

大仁說財經／前景不明 企業假期徵才縮水

熱門新聞

現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20

超人氣

更多 >
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？

世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧