較富裕消費者也找平價品 沃爾瑪調高展望

沃爾瑪周二公布第3季財報，表現優於市場預期。(美聯社)

高通膨時期連較富裕消費者都想要省錢，這使得所打平價策略的沃爾瑪 （Walmart）人氣更高，該公司上季銷售成長將近9%，超過市場預期，雖然因為同意就鴉片類藥物訴訟與多州和解，必須支付31億美元，產生淨損。

在截至10月底的第3季，這家零售巨擘搶下美國人日用雜貨預算的更大占比，有四分之三來自年收入逾10萬美元的消費者。沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）表示：「不管收入水準，每個家庭現在都更在意價格。」

該公司的營收 是1528.1億美元，優於Refinitiv訪調的分析師 預估的1477.5億美元。淨損18億美元，不如去年同期的獲利31.1億美元，但剔除鴉片類藥物訴訟和解金以及股票投資損失，調整後的每股盈餘是1.5美元，高於分析師預估的1.32美元。

在美國，不包括燃料在內，同比銷售額成長8.2%，優於StreetAccount分析師預估的3.6%。而國內市場的電子商務銷售較一年前勁揚16%。在線上銷售表現的帶動下，全球廣告業務年增超過30%，由美國市場領軍。

國際業務是上季亮點之一，淨銷售增加7.1%到253億美元，但有匯損15億美元。中國市場強勁成長，線上銷售是全球各地最高。

沃爾瑪股價周二上漲6.54%到147.44美元，為6個月來最高，主要得力於亮麗的營收表現，以及新的200億美元庫藏股計畫。

董明倫表示，該公司正在處理今年初因無法預測的支出模式而造成的過剩庫存，目前已有「大幅改善」，本季還會取得進一步的進展。

本季，沃爾瑪預估淨銷售成長放緩到3%，根據Street Accont，這低於華爾街預期的3.5%，部分原因是幣值波動，調整後的每股盈餘下滑3%-5%。然而，該公司預料仍能超越先前的全年銷售和獲利成長目標。