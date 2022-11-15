需求急凍…洛杉磯港10月貨櫃運量掉5成

洛杉磯港10月貨櫃運輸量連續第三個月下滑，降至2020年中以來最低水準。圖為去年海運多頭時洛杉磯港貨櫃積壓的情況。(路透)

美國洛杉磯港 10月貨櫃運輸量連續第三個月下滑，降至2020年中以來最低水準，反映大型家電需求消退，零售業者選擇從美東和墨西哥灣地區的港口進貨以避免碼頭工人勞資持續談判可能造成干擾。

向來是全美最繁忙港口的洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，該港口上月處理678,429個20呎貨櫃，較一年前減少45%，成為2009年來最不旺的10月。

塞羅卡說，貨運轉向其他港口、拉貨旺季期提前至6、7月、耐久財採購減緩，「再加上通膨、利率 與擔心經濟衰退，構成今日更微妙的局面」。

美國供應鏈在歷經全面壅堵與交貨延誤長達兩年後，如今正逐步恢復正常。隨著一些消費者從大買特買轉向把錢花在服務領域，以及一些消費者在利率上揚之際縮減支出，物流壓力持續緩解。

在鄰近的長堤 港，進口貨運量上月已降低至2020年4月來最低水準。洛杉磯港與長堤港合計是全美最大海運中心，占全美與亞洲貨櫃貿易的約四成。

同時間，約2.2萬名西岸碼頭工人的勞資談判結果仍充滿不確定性，這也促使許多貨運業者把貨運分散至東岸，這也讓紐約港和紐澤西港成為今年秋季全美最繁忙的貿易樞紐。

塞羅卡說，展望未來，洛杉磯港要帶回這些貨運有許多工作要做，「我們將發揮能力來實現」。